Δικογραφία κατά Μυλωνάκη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ποινική δικογραφία κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη διαβιβάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες στη Βουλή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η δικογραφία αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει συνταχθεί ύστερα από μηνυτήρια αναφορά του δημοσιογράφου και εκδότη της εφημερίδας Documento Κώστα Βαξεβάνη, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση καθήκοντος.

Συγκεκριμένα αφορά την υπόθεση του εσωτερικού σημειώματος που φέρεται να έλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλο του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, αναφορικά με την υπόθεση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και τις δηλώσεις του βουλευτή Μαγνησίας με τη ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου, περί ενημέρωσης του από το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την παρακολούθησή του έναν χρόνο πριν διαβιβαστεί η σχετική δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα που κατέθεσε τη μήνυση, τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι τα εξής:

Κακουργηματική παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Παράνομη χρήση προϊόντος δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Και επικουρικώς παράβαση καθήκοντος προκειμένου να παρακωλύσει τη διεξαγόμενη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να περιχαρακώσει τις ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών και άλλων εμπλεκομένων

