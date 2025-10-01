ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά την πίεσή μας

Νέα δεδομένα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Μυλωνάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά την πίεσή μας
Να πιστωθεί την αλλαγή στάσης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη σχετικά με την παρουσία του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ μέσω δήλωσης του εκπροσώπου Τύπου του, Κώστα Τσουκαλά.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προσέλθει και να καταθέσει στην Εξεταστική, ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή».

«Την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει: «Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Γιώργος Μυλωνάκης, με ανάρτησή του, είχε δηλώσει ότι τίθεται «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ».

«Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων», αναφέρει στην ανάρτηση ο υφυπουργός.

