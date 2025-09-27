Μυλωνάκης: Ο Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για «κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο, μιλώντας για συγκάλυψη», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε μόνο την απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο κ. Σαλάτας, δηλώνοντας ότι του ζητήθηκε να συνεργαστεί με τους ευρωπαίους εισαγγελείς.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο κ. Μυλωνάκης υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης «ήταν και παραμένει να χυθεί άπλετο φως στη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα να φτιαχτεί ένας νέος αποτέλεσαν και δίκαιος οργανισμός στην ΑΑΔΕ που θα διασφαλίζει έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους».

Για όποιον θέλει πραγματικά να ακούσει τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Νίκος Σαλάτας, μπορεί να παρακολουθήσει τα παρακάτω αποσπάσματα για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.



