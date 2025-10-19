«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

Η απάντηση του Γιώργου Μυλωνάκη σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ 

Αρχείου - Eurokinissi
Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Γιώργος Μυλωνάκης, ελεγχόμενος και με βούλα Κοβέσι», δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραθέτοντας πως το σχετικό απόσπασμα που είχε δώσει στη Βουλή στις 22/9 όπου είχε κάνει λόγο για στρατευμένη παραδημοσιογραφία στην Ελλάδα. Παράλληλα, χαρακτήρισε το εν λόγω δημοσίευμα ως ανυπόστατο.

Η αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη

«Αντί απαντήσεως στο νέο ανυπόστατο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που παρουσιάζει ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έλεγχο σε βάρος μου, δημοσιεύω το παρακάτω σχετικό απόσπασμα από την απάντηση που έδωσα στη Βουλή στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 σε Επίκαιρη Ερώτηση που υπέβαλλε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην οποία ανέλυσα λεπτομερώς πώς λειτουργεί η στρατευμένη παραδημοσιογραφία στην Ελλάδα.

Πιστεύω ότι όποιος πραγματικά επιθυμεί να μελετήσει το εγχειρίδιο της γκεμπελίστικης μεθοδολογίας του κ. Βαξεβάνη, που κάποτε κατήγγειλε μέχρι και η κα Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση της Νοβάρτις, αξίζει να δει το συγκεκριμένο απόσπασμα το οποίο παραθέτω στην ανάρτησή μου, προκειμένου να γίνει αντιληπτό από όλους το πώς ο κ. Βαξεβάνης και η παρέα του επιχειρούν να χτίσουν τη νέα σκευωρία τους.

Στην απάντηση μου στη Βουλή ανέφερα μεταξύ πολλών άλλων:

“Να σας περιγράψω, όμως, λίγο αυτή τη λογική. Υποβάλει κάποιος μηνυτήρια αναφορά σε έναν Υπουργό που στηρίζεται μόνο σε ανυπόστατα δημοσιεύματα χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Γράφει μετά ότι ο Υπουργός ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πανηγυρικά πρωτοσέλιδα. Η δικογραφία, που επειδή είστε νομικός γνωρίζετε ότι υποχρεωτικά λόγω μηνυτήριας αναφοράς σχηματίζεται, έρχεται αμελλητί στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και μετά πανηγυρίζει ο εκδότης και όσοι κρύβονται πίσω από αυτόν ότι ο Υπουργός δήθεν ελέγχεται. Αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, να μου επιτρέψετε λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή μάλλον καλύτερα αυτοεκπληρούμενη δημοσιογραφία.”

Θυμίζω ότι η ανωτέρω απάντηση δόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2025, και είχε προηγηθεί αντίστοιχο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας στις 14 Σεπτεμβρίου που παρουσίαζε τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλλε σε βάρος μου ο κ. Βαξεβάνης, ως δήθεν έρευνα που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μάλιστα η εν λόγω εφημερίδα ρώτησε αν υπάρχει έρευνα σε βάρος μου στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η κα Ευρωπαία Εισαγγελέας κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα και η οποία απάντησε ότι δεν είναι ενήμερη για τέτοιου είδους έρευνα.

Παρόλα αυτά ο εκδότης της δεν σταμάτησε να μάχεται υπέρ της αυτοεκπληρούμενης συκοφαντικής δυσφήμισης μου.

Από το σημερινό του δημοσίευμα προκύπτει ότι υπέβαλλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δει αν η μηνυτήρια αναφορά του έλαβε αριθμό καταχώρησης και σήμερα δημοσιεύει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι το αίτημα του καταχωρήθηκε.

Αυτή είναι η δήθεν μεγάλη σημερινή του αποκάλυψη.

Παρουσιάζει, δηλαδή, την αυτονόητη τυπική βεβαίωση καταχώρησης της μηνυτήριας αναφοράς του σε βάρος μου, ως είδηση επιβεβαίωσης του ρεπορτάζ του.

Μιλάμε, δηλαδή, για ξεκάθαρο ευτελισμό και ακραία εργαλειοποίηση της δημοσιογραφικής λειτουργίας.

Με λίγα λόγια, ο κος Βαξεβάνης, σπεύδει να επιβεβαιώσει πανηγυρικά τα όσα έχω δημόσια καταγγείλει στη Βουλή από τις 22 Σεπτεμβρίου για το ποιος είναι ο πραγματικός σχεδιασμός του.

Παρά την εξώδική δήλωση μου στον κ. Βαξεβάνη που εστάλη σε συνέχεια του δημοσιεύματος του της 14ης Σεπτεμβρίου, ο ίδιος συνεχίζει την ρυπαρή προπαγάνδα του, καθώς μέσα σε ένα μήνα έχω την τιμή να ασχολείται μαζί μου τουλάχιστον σε τρία πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του και δεκάδες άρθρα των ιστοσελίδων του.

Όσο και να προσπαθεί όμως να γνωρίζει ότι όλοι έχουν αντιληφθεί τον σκοτεινό ρόλο του που δεν είναι άλλος από το να χτυπήσει την κυβέρνηση, μέσω εμού, με χυδαία ψέματα και άθλιες μεθοδεύσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια σε δολοφονίες χαρακτήρων.

Όσον αφορά αυτό καθ’ αυτό το ρεπορτάζ του, ξεχνάει να αναφέρει ότι εκείνοι που είχαν «φωτογραφηθεί» πώς δήθεν είχαν ενημερωθεί όπως οι κ.κ. Τάσος Χατζηβασιλείου και Μάξιμος Σενετάκης το έχουν ήδη διαψεύσει δημόσια, ενώ συνεχίζει τη συκοφαντία του για τον κ. Χρήστο Μπουκώρο, χωρίς να λέει ότι ο ίδιος ουδέποτε με έχει κατονομάσει.

Όσον αφορά τα όσα είπε ο κ. Νίκος Σαλάτας στην εξεταστική, το δημοσίευμα διαστρεβλώνει τις δηλώσεις του, καθώς ο τελευταίος είπε ότι το μόνο που του ζήτησα στην τηλεφωνική επικοινωνία μας ήταν να συνεργάζεται αρμονικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ενώ για τον κ. Μάριο Σαλμά, επέλεξε να πει ότι επισφράγισε όσα είπε δήθεν ο κ. Μπουκώρος, ξεχνώντας να αναφέρει ότι σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση ο κ. Σαλμάς δεν επιβεβαίωσε την αναφορά στο πρόσωπο μου.

Μετά από τόσα χυδαία ψέματα, θα πρέπει ο κ. Βαξεβάνης να γνωρίζει ότι εφεξής δεν πρόκειται να ασχοληθώ περαιτέρω με τα κατασκευασμένα μυθεύματα του.

Άλλωστε το πόσο σύνηθες είναι ένας δημοσιογράφος να επαίρεται δημόσια για το ότι ο ίδιος υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές σε βάρος πολιτικών προσώπων είναι κάτι που ίσως πρέπει να απαντήσουν οι δημοσιογραφικές ενώσεις, αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις που καλούνται από τον ίδιο να εργαλειοποιήσουν τα μυθεύματα του και τη μηνυτήρια αναφορά του, καλώντας τους να υποβάλλουν αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής σε βάρος μου.

Η συνέχεια στις αθλιότητες του κ. Βαξεβάνη θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες στις οποίες θα κληθεί πλέον να εξηγήσει τις μεθοδεύσεις και τα συκοφαντικά και χυδαία ψεύδη του σε βάρος μου».

