Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Κύριε Ανδρουλάκη, οφείλετε να τον απομακρύνετε από κάθε θέση ευθύνης» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

Κώστας Τσιτούνας

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αποκάλυψη ότι ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος βουλευτής του κόμματος και ιδιοκτήτης ΚΥΔ στον Έβρο διερευνάται από την Δικαιοσύνη, με την καταγγελία ότι συμμετείχε στο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024, προχώρησε από το βήμα της Βουλής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας – Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας του κόμματος, κ. Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως υπογράμμισε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ευλογιά, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία που έχει κατατεθεί στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόκειται για τον κ. Σταύρο Βαβία, για τον οποίο έχουν ξεκινήσει σχετική έρευνα, τόσο η ελληνική Δικαιοσύνη όσο και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε διερεύνηση και από την Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό το πρόσωπο», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, «που σήμερα κατονομάζεται σε επίσημη καταγγελία για απάτη δεκάδων εκατομμυρίων, φωτογραφιζόταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη στην πρόσφατη περιοδεία του στον Έβρο. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο; Ότι στην ίδια περιοδεία ο κ. Ανδρουλάκης μιλούσε για “γαλάζιες συμμορίες”! Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει, τελικά, τις “συμμορίες”; Διότι όταν τα δικά σας στελέχη, οι δικοί σας υποψήφιοι, οι δικοί σας άνθρωποι, διαχειρίζονται ΚΥΔ που καταγγέλλονται και ερευνώνται για απάτες εκατομμυρίων, τότε το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό. Ούτε αυτό, φαντάζομαι θα μας πείτε, ότι το γνωρίζατε».

Και αυτή «δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται τέτοια σχέση», ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Θυμίζω την υπόθεση Νικολάου Μπουνάκη, ο οποίος έχει παραδεχθεί την εμπλοκή της εταιρείας του, ισχυριζόμενος ότι “όλα έγιναν νόμιμα” και ότι “την ευθύνη έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ”.

Θυμίζω την παραίτηση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου, του κ. Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο οποίος έλαβε χρήματα παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τελικά τα… επέστρεψε με καθυστέρηση πέντε ετών, μετά και από δική μου αποκάλυψη από αυτό εδώ το βήμα.

Και ρωτώ: Αν εκείνος ένιωσε την ανάγκη να φύγει, τι περιμένει ο κ. Ανδρουλάκης να πράξει απέναντι στα στελέχη του που καταγγέλλονται για διασπάθιση δημόσιου χρήματος;»

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να απομακρύνει άμεσα τον κ. Βαβία από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα του. Να αναλάβει, επιτέλους, τις ευθύνες του. Γιατί, κύριε Ανδρουλάκη, όταν τα στελέχη σας υφίστανται τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δεν μπορείτε να κάνετε πως δεν βλέπετε. Η διαφάνεια και η πολιτική εντιμότητα είναι πράξη ευθύνης κι όχι μια επικοινωνιακή βιτρίνα που στήνεται για να καλύψει τις σκιές. Και η ώρα των πράξεων έχει έρθει»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με μνημόνιο λόγω της ανικανότητας της Νέας Δημοκρατίας»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: «Νικόλα μου, μας τσάκισες»- Θλίψη και πόνος στην κηδεία του 40χρονου κρεοπώλη

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Το γήπεδο της Εστορίλ μετατράπηκε σε πισίνα

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έσωσαν την ζωή βρέφους - «Έσπασαν τα ρεκόρ» για να φτάσει από τις Σέρρες στο «Ιπποκράτειο»

19:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο 3I/ATLAS είναι κομήτης και όχι... εξωγήινο διαστημόπλοιο

18:46LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Θαυμάζει τον σύντροφό της και το αποδεικνύει δημόσια - Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Jim Curtis

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντεμπούτο με διπλή παρουσία στο Top-10 για τον Φαρίντ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών από τους τζιχαντιστές - Οι στρατιώτες τους πυροβολούσαν φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: Διέρρευσε αμμωνία από βυτιοφόρο - Εκατοντάδες εκκενώθηκαν

18:04ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας νέος θάνατος από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

18:01LIFESTYLE

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών από τους τζιχαντιστές - Οι στρατιώτες τους πυροβολούσαν φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έσωσαν την ζωή βρέφους - «Έσπασαν τα ρεκόρ» για να φτάσει από τις Σέρρες στο «Ιπποκράτειο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ