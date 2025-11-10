Λιβανός στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατήγγειλε απειλές με... κηδειόσημο που αναρτήθηκε σε όλη την Κρήτη

Αντιμέτωπος με απειλές, προπηλακισμούς και τραμπουκισμούς βρέθηκε ο πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, όπως κατήγγειλε σήμερα κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, ο κ. Λιβανός κατέθεσε στην Επιτροπή και ένα «κηδειόσημο» που είχαν αναρτήσει σε περιοχές της Κρήτης πρόσωπα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο πριν από περιοδεία του στο νησί, προκειμένου να λειτουργήσουν ως άμεση απειλή.

«Είχε γεμίσει η Κρήτη (με την αφίσα) όταν πήγαμε κάτω και μου ζητούσαν να παραιτηθώ γιατί με τις αποφάσεις μου δήθεν ευνοούσα τους Αιτωλοακαρνάνες», είπε ο κ. Λιβανός, ενώ επίσης κατήγγειλε ότι βουλευτές όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβάνοντας και τη ΝΔ, «μου είπαν πως θα έρθουν μαζί με Κρήτες για να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο μου».

Παρόλ' αυτά, τόνισε ότι δεν υποχώρησε απέναντι σε συμφέροντα και μεθοδεύσεις, με αποτέλεσμα την ανάκτηση εκ μέρους του δημοσίου 70.000.000 ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις, καθώς και της θεαματικής αύξησης του αριθμού των επιτόπιων ελέγχων, από έξι εκατομμύρια ευρώ των προηγούμενων ετών στα 34 εκατ. ευρώ το 2021.

Ο κ. Λιβανός, ο οποίος ήταν επικεφαλής του υπουργείου κατά την περίοδο 2021-2022, είπε ότι έμεινε «εμβρόντητος» όταν αντιλήφθηκε «τη ραγδαία και αφύσικη αύξηση του αριθμού των αμνοεριφίων σε συγκεκριμένες κτηνοτροφικές περιοχές, αλλά και με την τεράστια αύξηση στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος».

Ο Σπήλιος Λιβανός εξέφρασε την εκτίμηση πως απώλεσε την πρωτιά στην εκλογική μάχη της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, είπε πως ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε επιδιώξει πάνω από 50 φορές να συναντηθεί μαζί του στο υπουργείο, ωστόσο ο ίδιος δεν δέχτηκε ποτέ να τον συναντήσει. Μάλιστα, τόνισε ότι οι συνεργάτες του στο υπουργείο είχαν αναφέρει ότι «ήταν ιδιαίτερα έντονος και με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους και με χαρακτήριζε εχθρό της Κρήτης, απαιτώντας να έρθουμε σε επαφή».

Απαριθμώντας και αναλύοντας τις σχετικές παρεμβάσεις της θητείας του, ο κ. Λιβανός ανέφερε:

την προσπάθεια ολοκλήρωσης των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης,

την πρωτοβουλία μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή,

τη χρήση του OpenGov για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ που σχεδιάστηκε εκείνη την περίοδο,

την προκήρυξη “ανοιχτών” διαγωνισμών για την επιλογή του Τεχνικού Συμβούλου, που συνέθεσαν μια δέσμη κρίσιμων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα αναδιάρθρωναν τον Οργανισμό, και

τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης και αδικαιολόγητης αύξησης του αριθμού των δηλωθέντων αμνοεριφίων, την υπέρμετρη αύξηση των απαιτήσεων σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων και τη μη νόμιμη μεταβίβαση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερα αυξημένους ελέγχους σε όλη τη χώρα έφεραν χειροπιαστά αποτελέσματα και το ελληνικό δημόσιο ανέκτησε από τους επιτήδειους συνολικά 70 εκατομμύρια ευρώ.

