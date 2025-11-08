Βορίζια: Η διαμάχη των δύο οικογενειών για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γιατί επιδεινώθηκαν το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι 

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η αφορμή για τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι ενός μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, στη γειτονιά των Καργάκηδων, που οδήγησε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, φαίνεται να ήταν η ζήλια για μια επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ οι μακροχρόνιες διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών επιδεινώθηκαν τον τελευταίο καιρό, όταν ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε ένα αγροτεμάχιο ανάμεσα σε άλλες εκτάσεις που ανήκουν στους Καργάκηδες.

Για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ο ιδιοκτήτης έλαβε σημαντική επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες των αντίπαλων αγροτεμαχίων. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών της οικογένειας Καργάκη, τα οποία, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού ενός μέλους της αντίπαλης οικογένειας στη γειτονιά τους, αποφάσισαν να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης πάρθηκε μετά από «οικογενειακή σύσκεψη».

Η πρώτη ανάλυση των στοιχείων που έχουν οι αστυνομικοί καταδεικνύει ότι η οικογενειακή «ομάδα κρούσης» αποτελούνταν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του, και από δύο τουλάχιστον συγγενικά πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στο μεταξύ οι έρευνες των αστυνομικών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Την ίδια ώρα ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπωςεπίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Οι δύο άντρες ήταν μαζί στα πυρά (του βίντεο), μαζί και σε…. γλέντια και χαρές.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Star φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου ο 48χρονος - Μιλούσε στις κάμερες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 84χρονος Γ.Κ. είναι πρόσωπο γνωστό στην Κρήτη. Ασχολείται με τα κοινά, είναι πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου και ιδιαίτερα δραστήριος με θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Ιούνιο είχε τοποθετηθεί για το σκάνδαλο με τις «μαϊμού» επιδοτήσεις.

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει: «Να πολεμάτε με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής».

Κάτι, βέβαια, που ο ίδιος δε φαίνεται να ακολούθησε. Φαίνεται σε πλάνα να τραβά βίντεο την ώρα που φίλοι και συγγενείς σφάζουν τα αρνιά. Ο άνδρας που κρατά το μαχαίρι είναι ο 43χρονος που φέρεται να κρατά το καλάσνικοφ στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί, έχοντας ως βασικό στοιχείο το βίντεο με τα πυρά, μπορεί να έλυσαν το μυστήριο για το ποιος σκότωσε την Ευαγγελία Φουντεδάκη, όμως μένει αναπάντητο ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη.

Η αδερφή του 39χρονου νεκρού αποκάλυψε στο Star ότι ο ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια εντόπισε στο κορμί του 4 θανατηφόρα τραύματα από τρία διαφορετικά όπλα.

«Τρείς είναι αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μου και πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», λέει η αδερφή του Φανούρη Καργάκη.

Η απάντηση για τη μοιραία βολή στον Φανούρη Καργάκη θα δοθεί μόνο αν βρεθούν τα όπλα, τα οποία ακόμα αγνοούνται — τόσο τα 9άρια, όσο και η καραμπίνα με το καλάσνικοφ.

