Βορίζια: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ» ήταν τα τελευταία λόγια της 56χρονης πριν ξεψυχήσει

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια με τις Αρχές να βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση τόσο του εντολέα όσο και του κατασκευαστή της βόμβας.

Στο μεταξύ μία εβδομάδα μετά το αιματοκύλισμα η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στο ένοπλο περιστατικό μιλώντας στον Alpha περιέγραψε ποια ήταν τα τελευταία λόγια της 56χρονης πριν ξεψυχήσει αλλά και πώς βίωσε η ίδια τα όσα συνέβησαν.

«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να την σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», αποκάλυψε η γυναίκα για τις πρώτες στιγμές του αιματηρού περιστατικού.

Στη συνέχεια η κουνιάδα της 56χρονης αναφέρθηκε στα τελευταία λόγια της πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

«Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε», ανέφερε, με την ίδια να τονίζει σώθηκε από θαύμα.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha

Διαβάστε επίσης