Βορίζια: «Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό; Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

Συνεχίζονται οι εντατικές έρευνες της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για το μακελειό στα Βορίζια με την υπόθεση πλέον να διερευνάται σε δύο επίπεδα. Την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μελών των δύο οικογενειών καθώς επίσης και το ποιος κρύβεται πίσω από την βόμβα που προκάλεσε το ένοπλο επεισόδιο.

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό;

Το πρωί του Σαββάτου, ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης σε δηλώσεις του στο Action24, τόνισε ότι «η υπόθεση φέρει στοιχεία αρχαιοκαπηλίας» και πιθανότατα δεν συνδέεται με βεντέτα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, στις 23 του περασμένου Απριλίου είχαν συλληφθεί στο Ηράκλειο έξι άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είχε διασυνδέσεις σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Δείτε το βίντεο:

Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

Την ώρα που οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή γύρω από το χωριό προκειμένου να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο ένοπλο επεισόδιο και στοίχισαν τη ζωή σε δύο άτομα, ο Σταύρος Μπαλάσκας με δηλώσεις του στο Mega δίνει μία νέα εκδοχή για το πού μπορεί να βρίσκονται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν φήμες ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν να βρίσκονται στον πυθμένα του Λιβυκού πελάγους.

«Το πιο πιθανό είναι πως τα όπλα έχουν φορτωθεί σε πλοίο και έχουν πεταχτεί στο Λιβυκό Πέλαγος», σημείωσε χαρακτηριστικά στο Mega.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι»

Στο μεταξύ, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ σημείωσε ότι αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο των εμπλεκομένων στην υπόθεση, τονίζοντας παράλληλα ότι «σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι».

Όπως ανέφερε εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

