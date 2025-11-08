Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε από τις Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου, στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το Cretalive, στο Αστυνομικό Μέγαρο έσπευσαν Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή συνδέεται με την έφοδος της ΕΚΑΜ, που είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη Τρίτη στο σωφρονιστικό κατάστημα, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι η έφοδος της ΕΚΑΜ και του Οργανωμένου έγινε σε τρία κελιά όπου διαμένουν κατά κύριο λόγο κρητικοί και στη διάρκεια της εντοπίστηκαν κάποια ευρήματα που φαίνεται να συσχετίζονται με συγκεκριμένους κρατουμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν οδηγηθεί και άλλοι 4 κρατούμενοι, τρεις χθες και ένας σήμερα, οι οποίοι δεν ανηκουν στην οικογένεια Καργάκη και στους οποίους αποδίδονται κάποια από τα ευρήματα της έρευνας στις φυλακές.

