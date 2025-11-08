Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

Νέες αποκαλύψεις για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια

Newsbomb

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, καθώς νέα ευρήματα αποκαλύπτουν κρίσιμες πτυχές τόσο για τη βόμβα που εξερράγη όσο και για τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί πλέον η βόμβα που εξερράγη σε κατοικία και φαίνεται να αποτέλεσε την αφετηρία της τραγικής αλυσίδας γεγονότων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο η κατασκευή ή η τοποθέτησή της να έγινε από άτομα που ανήκουν σε διαφορετική οικογένεια, από γειτονικό χωριό.

vorizia-1-1024x768.jpg

Όπως μετέδωσε το Mega, υπάρχουν ενδείξεις για συνεννόηση που φέρεται να έγινε μέσα σε φυλακές, πιθανότατα με αφορμή πρόσφατους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει εκεί η αστυνομία, ενώ ερευνάται και πιθανή εμπλοκή μελών τρίτης οικογένειας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται όχι μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους στη φονική συμπλοκή, αλλά και στο ευρύτερο δίκτυο επικοινωνιών και ενδεχόμενων συνεργών που μπορεί να σχετίζονται με την κατασκευή και τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα τρία αδέλφια που απομακρύνθηκαν από το σημείο προς ορεινή περιοχή υποστήριξαν πως δεν έφεραν όπλα και δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς. Οι Αρχές, ωστόσο, ανέμεναν τις καταθέσεις των δύο τραυματιών για να σχηματίσουν πληρέστερη εικόνα των γεγονότων.

Ένας από τους τραυματίες, που ανήκει σε διαφορετική οικογένεια, φέρεται να δήλωσε ότι δεν πυροβόλησε και δεν κρατούσε όπλο. Ο τέταρτος αδελφός, αντίθετα, παραδέχθηκε ότι ανταπέδωσε πυρά «πέφτοντας προς τα κάτω» την ώρα που δεχόταν επίθεση.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πως το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν πιθανότατα ένα από τα δύο που έχουν εντοπιστεί από τις βαλλιστικές εξετάσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, αφού τραυματίστηκε, εγκατέλειψε το όπλο στο σημείο και δεν γνωρίζει ποιος το πήρε αργότερα.

borizia-bombajpg.jpg

Ο 43χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το Mega, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνείται κάθε συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο και στον θάνατο της 57χρονης. Όπως δήλωσε η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», τόνισε η κ. Μπέρκη στο Mega, επισημαίνοντας ότι ο πελάτης της έχει ήδη δώσει αναλυτικές εξηγήσεις στις αρχές για το πού βρισκόταν και τι έκανε τη στιγμή του συμβάντος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «τρίτη οικογένεια έφτιαξε τη βόμβα και η συνεννόηση έγινε μέσα από τις φυλακές».

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του 43χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

vorizia.jpg

Ο άτυχος Φανούρης Καργάκης με την οικογένεια του

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 48χρονου ξαδέλφου του, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο βίντεο-ντοκουμέντο. Πρόκειται για βοσκό και ενεργό συνδικαλιστή, που λίγες ημέρες πριν το αιματηρό περιστατικό είχε προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τις δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης στο εδώλιο

Ο 48χρονος είχε έντονη παρουσία στα ΜΜΕ, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφραζε συχνά αιχμηρές απόψεις. Σε ανάρτησή του έγραφε: «Οι βουλευτές του ανεξάρτητου κόμματος είναι ανεπιθύμητοι στα Βορίζια. Μη τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε κτηνοτροφικό χωριό θα υπάρξει επεισόδιο».

Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την Κρήτη, με τις αρχές να τον ταυτοποιούν δίπλα στον ένοπλο, που φέρεται να είναι ο ξάδελφός του.

Το προφίλ του 48χρονου

Ο 48χρονος είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία ως βοσκός και οικογενειάρχης. Σύμφωνα με φίλους του, «οι άνθρωποι όλοι είναι οικογενειάρχες, πολύτεκνοι με πάνω από έξι κοπέλια ο καθένας... Το έφερε η κακιά στιγμή».
Στα κοινωνικά του δίκτυα δημοσίευε φωτογραφίες με την οικογένειά του και μηνύματα για αιμοδοσία, καθώς είναι και ο ίδιος εθελοντής αιμοδότης.

«Από ό,τι ξέρω είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά... Βλέπω έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο, σωστό. Από εκεί και πέρα, πού να ξέρω τι κάνει ο καθένας; Κρίμα για όλους που έγινε αυτό το επεισόδιο», ανέφερε στο Mega φίλος του.

Σε παλαιότερη ανάρτησή του είχε γράψει: «Η ανίκανη κυβέρνηση και ο κόπος των κτηνοτρόφων θάβεται στο λάκκο μαζί με τα ζώα του. Οι κρεμάλες είναι κοντά».

Δηλώνει αθώος

Ο 48χρονος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο μακελειό. Ο συνήγορός του, Άγγελος Ζερβός, δήλωσε στο Mega: «Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή, καμία συμμετοχή που να παραπέμπει σε ποινική ευθύνη».

Την ίδια στιγμή, και ο 43χρονος ξάδελφός του επιμένει ότι δεν είναι εκείνος που φαίνεται στο βίντεο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

10:20LIFESTYLE

Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε και ότι μπορεί να αλλάξουν ξανά: Αυτό θα είναι το νέο τους χρώμα

10:09LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

To Halloween τελείωσε, η προσφορά* της Novibet όμως συνεχίζει να τρομάζει!

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Οι ευχές του υπουργού για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας - «Εισέρχεται σε νέα εποχή»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών - Ποιοι μένουν εκτός

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Γυναίκα «παγιδευμένη σε βαλίτσα» βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ λεωφορείου

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο μυστικό του πλανήτη αποκαλύφθηκε - Μπορεί να ωφελήσει για 170.000 χρόνια τη Γη

09:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη - Προεκλογικό φυλλάδιο το βιβλίο Τσίπρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ