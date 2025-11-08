Δημογλίδου για Βορίζια: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη

Σε φάση πλήρους επιχειρησιακής ενίσχυσης βρίσκεται η Κρήτη, μετά τη φονική σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε δύο άτομα και έφερε ξανά στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί.

Μιλώντας στο ΕΡΤ και τη Νίνα Κασσιμάτη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για την ενίσχυση των ειδικών μονάδων που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, όπως είπε, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Αναφορικά με την κριτική περί καθυστέρησης της αστυνομίας να δράσει προληπτικά, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως «υπήρξε άμεση ανταπόκριση», διευκρινίζοντας ότι «οκτώ αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ». Ωστόσο, όπως επισήμανε, «αυτό δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους» από το να προχωρήσουν στη φονική συμπλοκή.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι «τρέχουν δύο παράλληλες έρευνες» η πρώτη για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας και η δεύτερη για την ανεύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά, όπως σημείωσε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για την ολοκλήρωση των βαλλιστικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί «πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα», ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στο νησί. Παράλληλα, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους εμπλεκόμενους, ανέφερε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», προσθέτοντας ότι οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που κάνουν λόγο για 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα στην Κρήτη, σημείωσε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής παραμένει «ένα δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

«Δεν τίθεται θέμα αδράνειας ή εντοπιότητας»

Απαντώντας σε σχόλια περί πιθανής αδράνειας ή επιρροών της τοπικής αστυνομίας, λόγω εντοπιότητας ή σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Όπως ανέφερε, «οι ίδιες οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις στην περιοχή», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις που επιχειρούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Κρήτη», με πρόσθετη ενίσχυση από την Αθήνα.

Η βασική δικογραφία τόσο για την έκρηξη σε κατοικία την προηγούμενη εβδομάδα όσο και για τη φονική συμπλοκή που ακολούθησε, έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι τοπικές δυνάμεις «λειτουργούν συντονισμένα και σε πλήρη συνεργασία με τις ενισχυτικές μονάδες», απορρίπτοντας κάθε υπόνοια έλλειψης δράσης ή επιρροής λόγω τοπικών γνωριμιών.