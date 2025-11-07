Ενώσεις Αστυνομικών Κρήτης σε Χρυσοχοΐδη: «Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο»

Σφοδρές αντιδράσεις εκφράζουν οι Ενώσεις Αστυνομικών της Κρήτης μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Όπως αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση: «Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο και η Αστυνομία δεν είναι χώρος πολιτικών εξυπηρετήσεων».

Η ανακοίνωση υπογράφεται από όλες τις Ενώσεις Αστυνομικών της Κρήτης: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, καθώς και την Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας. Σε αυτήν επισημαίνουν ότι σχετικά με τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αποφάσεις που καταστρατηγούν τον νόμο, ακυρώνουν την αξιοκρατία και προσβάλλουν το φιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, ενώ υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και αυστηροποίησης των ποινών για οπλοκατοχή, αρνούνται τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η “ενίσχυση” των Υπηρεσιών στην Κρήτη, παρακάμπτοντας τον Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003) και ακυρώνοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στο Σώμα.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η τοποθέτηση προσωπικού εκτός μοριοδότησης και πανελλαδικών εξετάσεων, την ώρα που δεκάδες μάχιμοι αστυνομικοί παραμένουν χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους χωρίς δυνατότητα μετακίνησης. Οι Ενώσεις τονίζουν ότι αυτή η πολιτική δεν αποτελεί ενίσχυση, αλλά προσβολή προς τους αστυνομικούς που υπηρετούν με θυσίες.

Παράλληλα, δρομολογείται η πρόσληψη συνοριοφυλάκων στα αεροδρόμια της Κρήτης, χωρίς μεταθέσεις, εκπαίδευση και προανακριτικά καθήκοντα. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Κρήτη είναι “σύνορο” και χρειάζονται συνοριοφύλακες, τότε οι αστυνομικοί της Κρήτης θα έπρεπε να δικαιούνται το επίδομα παραμεθορίου, καθώς δεν μπορεί να θεωρούνται «σύνορα» μόνο όταν βολεύει.

Η ανακοίνωση καταγγέλλει ότι η Σχολή Αστυφυλάκων υπονομεύεται συνειδητά, καθώς αντί να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί, ουσιαστικά καταργείται, αφήνοντας χώρο σε ημιεκπαιδευμένους υπαλλήλους με τρίμηνα σεμινάρια, χωρίς βασική εκπαίδευση, ανακριτική ικανότητα και συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτοί καλούνται να αστυνομεύσουν μια περιοχή με υψηλή εγκληματικότητα και ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, χωρίς καμία ευθύνη να αναλαμβάνει για τις συνέπειες.

Οι Ενώσεις αρνούνται τον ευτελισμό του επαγγέλματός τους και δηλώνουν ότι δεν θα μείνουν σιωπηλοί βλέποντας συναδέλφους να παραιτούνται, σχολές να απαξιώνονται και θεσμούς να καταργούνται με πολιτικές αποφάσεις “εν μια νυκτί”.

Ζητούν άμεση και ουσιαστική παρέμβαση των τοπικών Βουλευτών και Ομοσπονδιών για:

Την ανάκληση κάθε διαδικασίας που παρακάμπτει τον Κώδικα Μεταθέσεων.

Την ενίσχυση της Κρήτης με αστυνομικούς μέσω νόμιμων και αξιοκρατικών διαδικασιών.

Την προστασία και αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών.

Κλείνουν τονίζοντας: «Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο. Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι χώρος πρόχειρων προσλήψεων και πολιτικών εξυπηρετήσεων. Οι αστυνομικοί της Κρήτης απαιτούν σεβασμό, ισονομία και δικαιοσύνη, τίποτα λιγότερο».