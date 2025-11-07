Η Κρήτη του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη δεν μπορεί να έχει σχέση με μαφίες

Όταν η εγκληματικότητα βαφτίζεται λεβεντιά και καπετανάτο

Κώστας Τσιτούνας

Η Κρήτη του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη δεν μπορεί να έχει σχέση με μαφίες
INTIME NEWS
SCENARIO
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα όσα συμβαίνουν σε ορισμένα χωριά της Κρήτης, και τελευταία στη Βορίζα, επιβεβαιώνουν την παροιμία: «ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι».

Η κοινωνία γνωρίζει, οι αρχές γνωρίζουν, οι τοπικοί παράγοντες γνωρίζουν. Κι όμως, το φαινόμενο διαιωνίζεται — ντυμένο με το ένδυμα της «παράδοσης» και της «λεβεντιάς».

Η στρεβλή «παράδοση»

Η ανομία, η παράνομη οπλοκατοχή, το εμπόριο ναρκωτικών, οι εκβιασμοί και οι τοπικές μαφίες δεν είναι φαινόμενα σημερινά. Υπάρχουν δεκαετίες τώρα, σε μια σιωπηλή συνεννόηση ανάμεσα σε ντόπιους ισχυρούς, πολιτικούς, παράγοντες, αστυνομικούς και δικαστικούς.

Και αντί να ονομάζονται όπως είναι — έγκλημα — προτιμάται να λέγονται “παραδοσιακή μαγκιά”, “καπετανάτο”, “λεβεντιά”.

Πρόκειται για νοσηρή εξιδανίκευση της παρανομίας, μια επικίνδυνη πολιτισμική μετάλλαξη που μετατρέπει το έγκλημα σε κοινωνικό προνόμιο.

Η ομερτά, η σιωπή του φόβου και της συνενοχής, παραμένει ισχυρότερη από τον νόμο.

Όποιος μιλήσει, «προδίδει το χωριό». Όποιος αντιδρά, «δεν είναι δικός μας».

Η «τοπική εξουσία» των μικρών βιλαετίων

Αυτά τα «γκέτο» της Κρήτης δεν φύτρωσαν τυχαία. Καλλιεργήθηκαν μεθοδικά, με την ανοχή — αν όχι τη στήριξη — ενός ολόκληρου πελατειακού συστήματος.

Βολεύουν όλους:

τους πολιτικούς, που παίρνουν ψήφους με αντάλλαγμα σιωπή·

τους παράγοντες, που εξασφαλίζουν ισχύ και φόβο·

τους αστυνομικούς, που επιλέγουν πού «μπορούν» να παρέμβουν και πού όχι.

Έτσι, χτίστηκε ένας παρα-μηχανισμός εξουσίας, μια μικρογραφία φεουδαρχίας που θυμίζει μεσαίωνα. Μια κοινωνία οργανωμένη γύρω από το ποιος «κρατάει όπλο», ποιος «έχει πρόβατα» και ποιος «δεν μιλά».

Το προφίλ του «λεβέντη» που βολεύει

Το σύστημα τους θέλει αγράμματους, μεθυσμένους από ρακή και ψευτοπαράδοση, με τα ίδια μούσια και μαλλιά, με ψεύτικα επιδόματα και “μαϊμού” αναπηρίες, για να τους ελέγχει.

Να τους χρησιμοποιεί κάθε φορά που χρειάζεται «παλληκαράδες» — στις πορείες, στις εκλογές, στις αντιπαραθέσεις.

Ένας άνθρωπος χωρίς παιδεία είναι εύκολο να πειστεί ότι το όπλο του είναι τιμή και προέκταση του εαυτού του.

Ότι η παρανομία είναι λεβεντιά.

Ότι η βία είναι τρόπος ζωής.

Η ευθύνη όλων μας

Η σιωπή, η ανοχή και η συνενοχή δεν είναι «τοπική κουλτούρα» — είναι ντροπή.

Η Κρήτη, νησί με ιστορία, πολιτισμό και φιλότιμο, δεν αξίζει να ταυτίζεται με την παρανομία.

Η αληθινή κρητική λεβεντιά δεν μετριέται με όπλα και μαγκιές, αλλά με αξιοπρέπεια, τιμιότητα και φως.

Όσο όμως το κράτος, οι αρχές και η κοινωνία κάνουν τα στραβά μάτια, το σκοτάδι θα απλώνεται.

Η Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Νίκου Καζαντζάκη και του Ψηλορείτη, η Κρήτη του Δία δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη της ομερτά.

Ήρθε η ώρα να πάψουμε να αποκαλούμε την εγκληματικότητα “παράδοση”.

Η λεβεντιά δεν κρατάει καλάσνικοφ. Κρατάει αξιοπρέπεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: «Η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες»

19:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τζόκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον τελικό σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου - Ελλάδα σε αγαπώ»

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγεφ και πρόβλημα στην επίθεση

19:09LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, έπρεπε να βρω τις ισορροπίες μου»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

18:58SCENARIO

Η Κρήτη του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη δεν μπορεί να έχει σχέση με μαφίες

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:37LIFESTYLE

Blake Lively: Της στοίχισε 161 εκατ. δολάρια η εκστρατεία δυσφήμησης μετά το «It Ends With Us»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τον Λαβρόφ; Έχασε ή όχι την «εύνοια» του Πούτιν ο βετεράνος διπλωμάτης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης γιορτάζουν 90 χρόνια ιστορίας: «Μας ενώνει το ίδιο χώμα και η ίδια καρδιά», λένε στο Newsbomb

18:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση για το περιβάλλον από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

18:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Επίδειξη δύναμης από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στον τελικό!

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δικαίωση ΟΦΗ στο CAS – Παίρνει πίσω τους βαθμούς

18:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση πάνω της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας - «Κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40 αμερικανικά αεροδρόμια λόγω shutdown

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» - Τον σταμάτησε η Τροχαία και αστυνομικός του είπε «πάτα το»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι ήταν η φωτεινή βολίδα που «έσκισε» χθες τον αττικό ουρανό - Εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχονται μπόρες και καταιγίδες: Πού θα βρέξει περισσότερο, η πρόγνωση Κολυδά

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλούνται να καταθέσουν «Φραπές», Σεμερτζίδου (η «Πόπη με την πόρσε»), «Χασάπης» - Σε γραμμή το «όλα στο φως»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ