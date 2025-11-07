Όλα τα μέτρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο της Κρήτης μία σειρά νέων μέτρων για την οπλοκατοχή, στον απόηχο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για παράνομη οπλοκατοχή, αναθεώρηση του πλαισίου έκδοσης αδειών οπλοφορίας, αναβάθμιση του «ελληνικού FBI» σε πλήρως επιχειρησιακή υποδιεύθυνση, ενίσχυση των ΤΑΕ και της ΟΠΚΕ με νέους αστυνομικούς και συγχώνευση ομάδων, καθώς και δημιουργία ειδικού τμήματος για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες», ξεκαθάρισε.

Πριν από έναν χρόνο, ιδρύσαμε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που πλέον καθιερώθηκε ως «ελληνικό FBI» και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, όπως σημείωσε.

«Η ΔΑΟΕ είχε εξαρχής έναν κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και έναν στην Κρήτη, γιατί είχαμε κατανοήσει την αναγκαιότητα της παρουσίας των Υπηρεσιών αυτών σε κρίσιμες περιοχές της επικράτειας. Αυτό το “κλαδί” το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε, το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση. Του δίνουμε όλους τους αναγκαίους πόρους, ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακός κλάδος και αποτελεσματικός», προσέθεσε.

«Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο και ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή, η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις “ακρίδες” των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν λίγους χωρικούς που το μόνο που ζητούν είναι να ζουν ήρεμα και ειρηνικά», επεσήμανε ακόμη.

«Θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της διάταξης των δυνάμεων της Κρήτης.

Θέλω να σας κάνω κοινωνούς της πραγματικότητας του νησιού σε ότι αφορά το ζήτημα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. Η παραβατικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει σταθερή μείωση, με χαμηλούς δείκτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της επικράτειας. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μίας συνεχούς, καλά οργανωμένης και αποτελεσματικής δραστηριότητας της ΓΕΠΑΔ Κρήτης και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης», προσέθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Μπαλωθιές τέλος, η παράνομη οπλοκατοχή αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται στις διατάξεις για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, λέγοντας πως εδώ και πέρα στο εξής είναι κακούργημα, ενώ, προσέθεσε: «Τέλος στο έθιμο με τις μπαλωθιές».

Τα νέα μέτρα

– Κακουργηματική ποινή για παράνομη μεταφορά και κατοχή πυροβόλου όπλου με διευκρίνιση του τύπου. Προστίθενται και θα προσδιοριστούν τα πιστόλια και τα περίστροφα και σειρά παρόμοιων όπλων.

– Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη (κάθειρξη 10 ετών) παράβασης του νόμου περί όπλων, για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητηα εντός 10ετίας.

– Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, υποτροπή, χρήση όπλου σε σε περίπτωση ζωοκλοπής, εκβίασης κ.ά.

– Δυνατότητα στον εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής και όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ ατόμων ή ομάδων, λήψης μέτρων προληπτικού χαρακτήρα, όπως η απαγόρευση της επικοινωνίας.

– Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και όλες οι δοθείσες άδειες οπλοφορίας για σκοποβολή.

– Η απαγόρευση οπλοκατοχής και οπλοχρησίας σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως εμποροπανηγύρεις, γαμήλιες εκδηλώσεις κ.ά.

