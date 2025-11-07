Όλα τα μέτρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε το νέο σχέδιο για την Κρήτη με αυστηρότερες ποινές για οπλοκατοχή, αναβάθμιση του «ελληνικού FBI», ενίσχυση των ΤΑΕ και της ΟΠΚΕ και ειδικό τμήμα για το οργανωμένο έγκλημα – Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Newsbomb

Όλα τα μέτρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο της Κρήτης μία σειρά νέων μέτρων για την οπλοκατοχή, στον απόηχο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για παράνομη οπλοκατοχή, αναθεώρηση του πλαισίου έκδοσης αδειών οπλοφορίας, αναβάθμιση του «ελληνικού FBI» σε πλήρως επιχειρησιακή υποδιεύθυνση, ενίσχυση των ΤΑΕ και της ΟΠΚΕ με νέους αστυνομικούς και συγχώνευση ομάδων, καθώς και δημιουργία ειδικού τμήματος για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες», ξεκαθάρισε.

Πριν από έναν χρόνο, ιδρύσαμε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που πλέον καθιερώθηκε ως «ελληνικό FBI» και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, όπως σημείωσε.

«Η ΔΑΟΕ είχε εξαρχής έναν κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και έναν στην Κρήτη, γιατί είχαμε κατανοήσει την αναγκαιότητα της παρουσίας των Υπηρεσιών αυτών σε κρίσιμες περιοχές της επικράτειας. Αυτό το “κλαδί” το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε, το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση. Του δίνουμε όλους τους αναγκαίους πόρους, ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακός κλάδος και αποτελεσματικός», προσέθεσε.

0114
0214
0314
0414
0514
0614
0714
0814
0914
1014
1114
1214
1314
1414

«Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο και ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή, η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις “ακρίδες” των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν λίγους χωρικούς που το μόνο που ζητούν είναι να ζουν ήρεμα και ειρηνικά», επεσήμανε ακόμη.

«Θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της διάταξης των δυνάμεων της Κρήτης.
Θέλω να σας κάνω κοινωνούς της πραγματικότητας του νησιού σε ότι αφορά το ζήτημα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. Η παραβατικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει σταθερή μείωση, με χαμηλούς δείκτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της επικράτειας. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μίας συνεχούς, καλά οργανωμένης και αποτελεσματικής δραστηριότητας της ΓΕΠΑΔ Κρήτης και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης», προσέθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Μπαλωθιές τέλος, η παράνομη οπλοκατοχή αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται στις διατάξεις για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, λέγοντας πως εδώ και πέρα στο εξής είναι κακούργημα, ενώ, προσέθεσε: «Τέλος στο έθιμο με τις μπαλωθιές».

0114
0214
0314
0414
0514
0614
0714
0814
0914
1014
1114
1214
1314
1414

Τα νέα μέτρα

– Κακουργηματική ποινή για παράνομη μεταφορά και κατοχή πυροβόλου όπλου με διευκρίνιση του τύπου. Προστίθενται και θα προσδιοριστούν τα πιστόλια και τα περίστροφα και σειρά παρόμοιων όπλων.

– Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη (κάθειρξη 10 ετών) παράβασης του νόμου περί όπλων, για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητηα εντός 10ετίας.

– Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, υποτροπή, χρήση όπλου σε σε περίπτωση ζωοκλοπής, εκβίασης κ.ά.

– Δυνατότητα στον εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής και όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ ατόμων ή ομάδων, λήψης μέτρων προληπτικού χαρακτήρα, όπως η απαγόρευση της επικοινωνίας.

– Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και όλες οι δοθείσες άδειες οπλοφορίας για σκοποβολή.

– Η απαγόρευση οπλοκατοχής και οπλοχρησίας σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως εμποροπανηγύρεις, γαμήλιες εκδηλώσεις κ.ά.

0108
0208
0308
0408
0508
0608
0708
0808

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια: Εννιά συλλήψεις και 352 έλεγχοι από τις αρχές

13:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δύο μεταγραφές και όλα… ανοιχτά

13:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

O Θανάσης Πασσάς κάνει Sports Party στο ΟΠΑΠ Game Time

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μέτρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Newsbomb.gr: Ιστορική ημέρα για τη χώρα μας που αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας

12:57ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νοέμβριος με δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μέλη της Χαμάς παγιδευμένα σε τούνελ κάτω από εδάφη υπό ισραηλινό έλεγχο - Το άγνωστο «αγκάθι» της εκεχειρίας

12:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξεκίνησε η δίκη δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Σύμβαση 717 - Στο πλευρό τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε ακόμη 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

12:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι γελάνε και ποιοι κλαίνε με τα ραβασάκια της Nielsen

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Newsbomb.gr για τη συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για το αμερικανικό LNG: «Είναι ιστορική η ημέρα για την Ελλάδα»

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρις Ράιτ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημείο εισόδου και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη»

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφηκε η συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για προμήθεια LNG στην Ουκρανία

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η κυκλοφορία και η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα ενισχύει τον στόλο της: Σε υπηρεσία το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Fujian» του Πεκίνου

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Περισσότεροι από 50 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε τζαμί εντός σχολικού συγκροτήματος

11:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με ημιτελικά του Hellenic Championship με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Παρτιζάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια: Εννιά συλλήψεις και 352 έλεγχοι από τις αρχές

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για την οπλοκατοχή: «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βορίδης «καρφώνει» τον Βάρρα στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι λόγοι που του ζήτησα να παραιτηθεί

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Bίντεο ντοκουμέντο από την φονική συμπλοκή οπαδών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο «απαραίτητος» Ερντογάν και το πρόβλημα για τη Δύση που ποντάρει στον «σουλτάνο»

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφηκε η συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για προμήθεια LNG στην Ουκρανία

13:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δύο μεταγραφές και όλα… ανοιχτά

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών στα Λιόσια: Έξι συλλήψεις – Δείτε πανοραμικό βίντεο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ