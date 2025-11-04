Χρυσοχοϊδης για όπλα: «Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία» - Προανήγγειλε αυστηροποίηση

Αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε σημερινή του ραδιοφωνική συνέντευξη.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 σχετικά με την υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης τόνισε:

Με πολύ επιμέλεια η τοπική Αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI εκεί διαμορφώνουν τη δικογραφία ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση και φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Η Αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμέτοχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμορφώναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Για τις αστυνομικές δυνάμεις που κατέβηκαν από την Αθήνα ο υπουργός σχολίασε:

Είναι μια έκτακτη συνθήκη χρειάζονται πολλές δυνάμεις, χρειάζεται να τηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια στο συγκεκριμένο χώρο, χρειάζονται ικανοί αξιωματικοί και γενικότερα αστυνομικοί για τη σύνταξη των δικογραφιών. Χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα, χρειάζεται συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές συνεπώς ορθά βρίσκονται εκεί πολλές δυνάμεις και θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα έως ότου αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα.

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων είπε: Με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική. Όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το αν καθυστέρησε η επέμβαση της Αστυνομίας ο κ. Χρυσοχοϊδης απάντησε: Υπάρχουν μια σειρά από διάφορα πράγματα αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αμέσως κλήθηκε και πήγε επιτόπου και παρέμεινε εκεί περιπολικό της τοπικής Αστυνομίας άρα η Αστυνομία ήταν εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίες.

Είναι εύκολο να πει κανείς για την Αστυνομία για παράδειγμα ότι δεν έφτασε νωρίς, δεν είναι αυτό το ζήτημα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το πως θα αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα που είναι οι αντιλήψεις στις περιοχές αυτές, η παιδεία και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, η εγκληματικότητα των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξετε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών από το θύμα μέχρι τους δράστες. Θα βρεθούν όλα, ας μην σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το θέμα με την Αστυνομία γιατί όλα τα ζητήματα θα ανοίξουν όμως πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις η μια είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται εκεί, ο πολιτισμός όπως αυτός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Μια Κρήτη η οποία είναι τόσο λαμπερή, τόσο φωτεινή, τόσο πλούσια, τόσο ελκυστική και από την άλλη πλευρά τόσο σκοτεινή.

Τι θα γίνει με τα όπλα στην Κρήτη αλλά και ευρύτερα

Για τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη ο υπουργός διεμήνυσε:

Και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη, δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα. Έχει πολλά νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους πχ εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από ένα νόμιμο τρόπο, και τα παράνομα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα, και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα δυστυχώς πάρα πολλά γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της.

Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία να δείτε ότι δυστυχώς θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και πρέπει να θωρακίσουμε την χώρα μας και όλη την Ευρώπη

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει αφοπλισμός της Κρήτης ο κ. Χρυσοχοϊδης έθεσε ένα ευρύτερο πλαίσιο:

Γιατί μόνο στην Κρήτη, παντού πρέπει να γίνει αυτό. Έχουμε ένα παράδειγμα ότι από την ώρα που η χρήση για παράδειγμα του καλάσνικοφ έχει ποινικοποιηθεί επί το αυστηρότερο οι κακοποιοί χρησιμοποιούν άλλα όπλα, μην φανταστείτε ότι κάνοντας κάτι δεν θα υπάρχουν αντίμετρα από αυτούς όλους αλλά εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα. Τώρα με τον κ. Φλωρίδη υπήρξε μια αυστηροποίηση για τους υπότροπους, παρα-είναι χαλαρή η νομοθεσία όπως παρα-είναι γενικώς οι αποφάσεις οι δικαστικές για τα θέματα αυτά χαλαρές.

Αναφορικά με τις συλλήψεις για το θέμα των μπαλοθιών συμπλήρωσε:

Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις μπαλοθιές. Αυτές οι μπαλοθιές δεν γίνονται ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, ενώπιον των αρχών, ενώπιον πολιτικών, ενώπιον δημάρχων όλα αυτά είναι κάτι κρυφό;

Δύο πτυχές του προβλήματος στην Κρήτη

Στη συνέχεια έθεσε το πλαίσιο του προβλήματος σε δύο πυλώνες:

Το πρόβλημα με την Κρήτη έχει δύο πτυχές, το ένα είναι οι αντιλήψεις οι οποίες καλλιεργούνται εδώ και αιώνες, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι των επίλυση των προβλημάτων, το έλλειμμα ζωτικού χώρου που υπάρχει στην Κρήτη με αποτέλεσμα τις ζωοκλοπές, τις καταπατήσεις, τις αγροζημίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα δίνει η Αστυνομία, μόνη της, για τις ζωοκλοπές και προσπαθούν ορισμένοι φιλότιμοι δήμαρχοι να βοηθήσουν γιατί πρέπει να κατασχεθούν τα ζώα αυτού που παραβιάζει την ιδιοκτησία κάποιου άλλου, που καταστρέφει τις καλλιέργειες κάποιου άλλου αλλά δυστυχώς όλα είναι μια τρύπα στο νερό γιατί δεν συμμετέχει κανείς, όλοι βρίσκουν δυσκολίες και μένει μόνη της η Αστυνομία να διαχειρίζεται τα ζώα… Η μια πτυχή λοιπόν είναι όλη αυτή η συνενοχή και η «ανοχή» απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει το δεύτερο είναι η εγκληματικότητα και αυτό είναι δουλειά της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης και εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η Αστυνομία, ακόμα αυστηρότεροι, ακόμα αποτελεσματικότεροι και ακόμα ικανότεροι για αυτό χρειάζονται νέα βήματα.

Τι είπε για το ελληνικό FBI

Για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος o υπουργός υπογράμμισε:

Ο κορμός του ελληνικού FBI βρίσκεται στην Αθήνα, ένα κλαδί βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και ένα μικρό κλαρί βρίσκεται στην Κρήτη, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη αλλά όχι στην λογική των εφόδων και των επιχειρήσεων αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται για ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονιών, καταπατήσεις, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο… Άρα το ένα κομμάτι αφορά τις αντιλήψεις και είναι δουλειά των πολιτικών, των νομοθετών, όλων μας να αλλάξουμε μέσα από τα σχολεία, την οικογένεια, τις τοπικές κοινωνίες τις αντιλήψεις. Η δική μας δουλειά της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης είναι να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο και να γίνουμε ικανότεροι στη διείσδυση, την σύλληψη και την εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων.

Και στη συνέχεια προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις:

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσω μια σειρά από πράγματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την αστυνόμευση και το ρόλο της Αστυνομίας σε κάθε περιοχή και το ρόλο της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση και εξιχνίαση των εγκλημάτων. Δηλαδή θέλουμε περαιτέρω ικανότερες υπηρεσίες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Αυτό που κάνουμε τον τελευταίο καιρό και έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε σημαντικά την εγκληματικότητα και να έχει επιτυχίες η Αστυνομία.

Για τη δολοφονία Λάλα

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η υπόθεση Καραϊβάζ μετά και τη δολοφονία Λάλααπάντησε:

Μακάρι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επανεξέταση. Η Αστυνομία και οι υπηρεσίες είναι εδώ να διευρύνουν την έρευνά τους προς την κατεύθυνση αυτή. Η Αστυνομία τα δύο τελευταία χρόνια έχει εξιχνιάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της όλες τις δολοφονίες των συμβολαίων θανάτου. Και αυτή η υπόθεση θα εξιχνιαστεί.

Τα υπόλοιπα θέματα:

-Για τα τροχαία ατυχήματα

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Μετά από αγώνα που γίνεται από πολλές πλευρές και από τη νομοθετική με τον νέο ΚΟΚ και τους ελέγχους που κάνει η Τροχαία τείνει να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή Ιανουάριο -Οκτώβριος 2025 έχουμε 460 νεκρούς σε σχέση με τους 566 του 2024 και 516 ήταν το 2023. Στην Αττική τα αποτελέσματα επίσης είναι εξαιρετικά, οι νεκροί το 2024 ήταν 145, φέτος είναι 84. Υπάρχει κατακόρυφη αύξηση στους ελέγχους για τη μέθη, σχεδόν διπλασιασμός από πέρυσι και πρόπερσι, στον έλεγχο της παράβασης ταχύτητας, στην επικίνδυνη οδήγηση, για τη χρήση κράνους το οποίο φαίνεται πια ότι μέρα με τη μέρα ότι όλοι οι δικυκλιστές φορούν κράνος. Προχθές βγήκε η Τροχαία για να χαρίσει κράνη σε αυτούς που δεν φορούσαν και δεν υπήρχε ούτε ένας, τα πήραμε πίσω.

-Για τις κάμερες στους Αστυνομικούς

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κάμερες στις αστυνομικές επιχειρήσεις υπάρχουν το επόμενο βήμα είναι οι body κάμερες στους αστυνομικούς και στα περιπολικά αυτοκίνητα είναι μια διαδικασία που τρέχει. Εγκρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μια νομοθετική ρύθμιση η οποία εκκρεμεί για ψήφιση στη Βουλή προκειμένου όλα να γίνουν σωστά.

ΔΗΜ: Σε ένα χρόνο θα έχει λήξει;

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είπατε πάρα πολύ

-Για τους επιπλέον αστυνομικούς στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Όχι δεν μπήκαν επιπλέον 200 αστυνομικοί. Ουσιαστικά υπάρχουν νέες κοπέλες αστυνομικοί οι οποίες συγκροτούν την ομάδα Οδός, μια άοπλη ομάδα περίπου 40-50 άτομα κάθε φορά και υπάρχουν συμπληρωματικά 20-30 αστυνομικοί οι οποίοι είναι εκεί σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

-Σχετικά με το ζήτημα των περιπολιών στους καταυλισμούς των Ρομά

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε όλο το σχέδιο και την εφαρμογή του.

ΔΗΜ: Δεν έχουν μπει ακόμα στους καταυλισμούς αυτές οι ομάδες

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είναι θέμα ωρών.

