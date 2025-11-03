Βορίζια: Αναζητά τρεις δράστες, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, η ΕΛΑΣ

Τρεις δράστες, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η Αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Πριν χαραξει η Δευτέρα, αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι κέποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να κρύβονταν εκεί. Οι έρευνες δεν αποκάλυψαν υπόπτους, ωστόσο κατασχέθηκαν άνα παράνομο όπλο και ενα μαχαίρι, ενώ συνελήφθη ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που ερευνήθηκαν.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται στα βουνά και τα χωριά γύρω από τα Βορίζια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται και προσπάθειες ώστε να παραδοθούν τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Εκτιμάται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν μόνοι τους πριν από την Πέμπτη, όπου έχει ορισθεί να απολογηθούν οι δύο τραυματίες συλληφθέντες.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που έχασε τη ζωή του στο μακελειό είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα.

Στο μακελειό στα Βορίζια έπεσαν περίπου 100 σφαίρες. Κατά τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα: ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης που κηδεύτηκε σήμερα, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα Βορίζια και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που θα κηδευτεί αύριο στον τόπο κατοικίας της στα Χανιά. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτούν: Πρόκειται για τρεις συγγενείς της 57χρονης, μια γυναίκα και δύο άνδρες (που έχουν συλληφθεί), ενώ το τέταρτο άτομο έιναι μια νεαρή κοπέλα που δέχθηκε αδέποτη σφαίρα ενώ καθόταν στο καφενείο του χωριού.

Η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Από τις σαρωτικές έρευνες μέσα στα Βορίζια τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι δύο καραμπίνες, η μία εκ των οποίων βρέθηκε σε εγκαταλελειμένο οίκημα και εξετάζεται το αν χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, ενώ έχουν εντοπιστεί και φυσίγγια από καλάσνικοφ.

Εξάλλου, τα όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο μακελείο είναι πιστόλι, καραμπίνα και καλάσνικοφ - στο σημείο της άγριας συμπλοκής, στον δρόμο, βρέθηκαν τρύπες απο καλάσνικοφ. Από την αστυνομία θεωρείται δεδομένο ότι τα περισσότερα όπλα της συμπλοκής έχουν «φυγαδευτεί» από το χωριό λίγο μετά το φονικό.

