Βορίζια: Κομάντος ακροβολισμένοι σε ταράτσες και στα στενά του χωριού για την κηδεία του 39χρονου

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σε τεταμένο κλίμα, οδύνης και οργής πραγματοποιείται η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε στην πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί στα Βορίζια.

Παράλληλα στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα το χωριό θυμίζει «αστακό» με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο υπό τον φόβο των αντιποίνων εν όψει της κηδείας καθώς θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό κύκλο και όχι σε στενό οικογενειακό όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Οι αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί σε ταράτσες και στενά του χωριού όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογαφίες που ακολουθούν.

