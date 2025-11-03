Βορίζια: Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα τελεστεί αύριο στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης νοσηλεύτριας που έχασε τη ζωή της στην ένοπλη συμπλοκή των Βοριζίων

Newsbomb

Βορίζια: Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή.

Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζίνπινγκ: Το viral αστείο που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος για την... κινεζική κατασκοπεία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την κηδεία του Φανούρη στα Βορίζια: Κομάντος ακροβολισμένοι σε ταράτσες και στα στενά του χωριού

13:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με νέα πρόσωπα οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση του δήμαρχου Ηρακλείου για το μακελειό - «Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πήγε να πάρει τα χρωστούμενα και τον απείλησε με καραμπίνα – Δύο προσαγωγές

13:20ΕΛΛΑΔΑ

«Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» - Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη νέα αναβολή της δίκης

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Εκτός κινδύνου οι τραυματίες του μακελειού – Εξιτήριο για την 26χρονη

13:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα πριν την πρεμιέρα του στο Telekom Athens Center

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για πρίγκιπα Άντριου: «Νιώθω άσχημα για τη βασιλική οικογένεια»

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλοί τόνοι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία - «Μετά θα λέμε για κατακλυσμό του Νώε;»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

12:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άλκης Καμπανός: Νέα αναβολή στη δίκη – Η εκδίκαση μετατίθεται για το 2026

12:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το… καρφί του Μάνταλου για τη διαιτησία του Παπαδόπουλου – Συμπλήρωσαν κάρτες Βίντα και Ροτα

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι θα πει ο Ανδρουλάκης

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για το μιούζικαλ «Annie» στο Παλλάς: Μοναδικές ερμηνείες και σκηνοθετικά ευρύματα για μια εντυπωσιακή παράσταση

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Λάθος» η αντικατάσταση του Μπάιντεν από τη Χάρις

12:20ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκινά το μεγαλύτερο στην ιστορία πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 50.000 νέες θέσεις απασχόλησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την κηδεία του Φανούρη στα Βορίζια: Κομάντος ακροβολισμένοι σε ταράτσες και στα στενά του χωριού

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

13:20ΕΛΛΑΔΑ

«Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» - Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη νέα αναβολή της δίκης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά ο διάσημος σεφ» – Τι είπε στενός του φίλος

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

12:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία Σούντγκρεν για στημένους αγώνες στην Ελλάδα : «3-0 για εμάς, 3-0 γι' αυτούς»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική

11:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπαιρνα την Αστυνομία από το πρωί του Σαββάτου, δεν απαντούσε κανείς» - Ξεσπά για το μακελειό στα Βορίζια ο αδελφός της νεκρής

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ - Ο πολέμαρχος της Υεμένης που κρύβεται στις σπηλιές και δηλώνει απόγονος του Μωάμεθ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλεισμένα τα Βορίζια για την κηδεία του 39χρονου: Έλεγχει τους πάντες η αστυνομία στις εισόδους του χωριού

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

14:09ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα παρουσιάζει το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

09:12WHAT THE FACT

Η επιστήμη «μίλησε» – Πόσες διακοπές τον χρόνο χρειάζεσαι;

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ