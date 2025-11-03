Βορίζια: Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα τελεστεί αύριο στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης νοσηλεύτριας που έχασε τη ζωή της στην ένοπλη συμπλοκή των Βοριζίων
Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.
Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή.
Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
