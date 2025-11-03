Βορίζια: «Βρήκα την αδελφή μου πεσμένη κάτω, έπαιρνα την Αστυνομία», λέει ο αδελφός της νεκρής

«Έπαιρνα τηλέφωνο την Αστυνομία το πρωί του Σαββάτου και δεν το σήκωνε κανείς», λέει ο αδελφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια.

Ο Κώστας Φραγκιουδάκης θρηνεί για τον θάνατο της αδελφής του την ώρα που η άλλη του αδελφή και ο ανιψιός του παραμένουν στο νοσοκομείο. «Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου. Μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς, βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από εμένα η ιστορία. Βρήκα την αδελφή μου πεσμένη κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA.

Μοναδικό του μέλημα, όπως είπε, ήταν να απομακρύνει την αδελφή του από το σημείο. «Το μυαλό μου ήταν στην αδελφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδελφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδελφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδελφή μου».

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν να συμβεί αυτό», συμπλήρωσε ο ίδιος. Μάλιστα, τόνισε πως ο ίδιος προσπάθησε να ενημερώσει τους αστυνομικούς από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο», σημείωσε και επανέλαβε: «Προφανώς είχε κληθεί η Αστυνομία, από το προηγούμενο βράδυ είχε ειδοποιηθεί η Αστυνομία».

«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την Αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν» τόνισε, σημειώνοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Ο Κώστας Φραγκιουδάκης εξήγησε ακόμη πως η βόμβα τοποθετήθηκε στο σπίτι του ανιψιού του, τονίζοντας πως αν οι αστυνομικοί ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους «έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο με την Αστυνομία», από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά και την ένταση το βράδυ της Παρασκευής.

Σημείωσε πως ο ανιψιός του θέλησε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας: «Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ο ανιψιός μου».

«Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ», ανέφερε ο Κώστας Φραγκιουδάκης.

