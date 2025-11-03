Βορίζια: «Φρούριο» το χωριό μετά το μακελειό - Η κηδεία του 39χρονου και οι φόβοι για νέα βεντέτα

Σε «φρούριο» έχουν μετατραπεί τα Βορίζια μετά τον καταιγισμό πυρών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών. Τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά στο χωριό ενώ οι κάτοικοι είναι τρομαγμένοι. Αρκετά σπίτια έχουν γαζωθεί από σφαίρες.

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI και πάνοπλοι άνδρες των ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες και ζητούν απαντήσεις για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις.

Αποστολή στην Κρήτη: Σωτήρης Σκουλούδης / Βίντεο - φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει στις 14:00 σήμερα το μεσημέρι και οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό.

Το βράδυ της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους. Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι σήμερα στις 14:00 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, το Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου, σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Το χωριό έχει αποκλειστεί

Οι Αρχές έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις μεριές του χωριού και έχουν αποκλειστεί όλες οι εισόδους του. Το πρωί της Δευτέρας, οι αστυνομικοί ακινητοποιούν όλα τα αυτοκίνητα και κάνουν σωματικούς ελέγχους στους οδηγούς, ενώ επίσης ψάχνουν και τα αυτοκίνητα καθώς ενδέχεται να υπάρξουν όπλα ή άλλο πολεμικό υλικό.

Χθες, Κυριακή μεταξύ άλλων, έγιναν και έφοδοι σε σπίτια εμπλεκόμενων προσώπων των δύο οικογενειών. Κατέσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, βρέθηκε ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν χωρίς σειριακό αριθμό, πλήθος φυσιγγίων και μαχαιριά. Τα σχολεία σήμερα και αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Βορίζια: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη και κατάσχεση οπλισμού.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έρευνες των αστυνομικών σε σπίτια στα Βορίζια Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας

Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια

Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Θύματα είναι ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μία 56χρονη νοσοκόμα, η οποία είχε βρεθεί στο χωριό, προκειμένου να τελέσει μνημόσυνο στον πατέρα της.

Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί πολλά σπίτια στο χωριό και οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια, καθώς εικάζεται ότι οι καταζητούμενοι ενδέχεται να έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή, γεγονός που σημαίνει πως οι άντρες αυτοί δεν έχουν αφοπλιστεί ακόμη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των τριών που καταζητούνται είναι ο γιος της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη συμπλοκή.

Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, ενώ στην ευρύτερη δικογραφία συγκαταλέγονται κατηγορίες για παράβαση περί όπλων, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης περιουσίας.

Τα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, νηπιαγωγεία) στα Βορίζια και στο Ζαρό θα είναι κλειστά σήμερα και αύριο, ενώ στην περιοχή αναμένονται παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τη στήριξη των μαθητών.

