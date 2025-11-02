Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Έφτασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (3/11) η σορός του 39χρονου στο σπίτι του στα Βορίζια, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού τον υποδέχθηκαν με δάκρυα και σπαραγμό.

Δεκάδες σύντεκνοι και συγγενείς συμμετέχουν στον θρήνο για την απώλεια του 39χρονου άνδρα.

Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και φορτισμένη, με τις φωνές πόνου να σκίζουν τη σιωπή του χωριού που ζει από το Σάββατο στον ρυθμό της τραγωδίας.

Το μοιρολόι των οικείων του ακούγεται μέχρι τον δρόμο, όπου δεκάδες μαυροφορεμένοι συντεκνοι του θανόντος παρακολουθούν βουβοί.

Σπαρακτικό είναι το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για το κακό που τους βρήκε.

Στεφάνια και φέρετρο βρίσκονται ήδη στο χωριό για την κηδεία που θα λάβει χώρα αύριο στις 14:00 το μεσημέρι.

Νωρίτερα, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, την ώρα που το φέρετρο έμπαινε στη νεκροφόρα.

Η χήρα του 39χρονου, συντετριμμένη, έπεσε πάνω στο φέρετρο φωνάζοντας «Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!» και λίγο αργότερα λιποθύμησε, με τους δικούς της ανθρώπους να σπεύδουν να τη συνεφέρουν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας η κηδεία του 39χρονου

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια .

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

