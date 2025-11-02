Βορίζια: Κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται οι δύο τραυματίες του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια, οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου είχε σημειωθεί η έκρηξη δυναμίτιδας, καθώς και για έναν ακόμη κάτοικο των Βοριζίων.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο, προκειμένου να ασκήσουν τις διώξεις και να παραχωρήσουν στους κατηγορούμενους προθεσμία απολογίας έως την Πέμπτη. Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό φρούρηση σε ειδικό θάλαμο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό

Στην ταυτοποίηση των 5 εμπλεκομένων που κρύβονται στα βουνά και συμμετείχαν στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου έφτασε η αστυνομία η οποία προχώρησε και σε δύο συλλήψεις στο χωριό. Οι 5 εμπλκεόμενοι τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί είναι οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φορουρούμενοι ενώ οι υπόλοιποι 3 άνδρες έχουν σκορπίσει στα γύρω βουνά θεωρούνται από τους πρωτεργάτες των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα μαζί τους που έχουν επίσης εμπλακεί στην υπόθεση ωστόσο δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι δύο συλλήψεις αφορούν κατοίκους του χωριού, για κατοχή σφαιρών και παράνομου οπλισμού. Πρόκειται για δυο άτομα, ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες του μακελειού προσπάθησαν αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό να ξεφορτωθούν πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

