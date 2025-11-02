Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις στα Βορίζια, ένα μικρό χωριό του Δήμου Φαιστού, στο νοτιοδυτικό Ηράκλειο, οι δρόμοι, η πλατεία και τα σοκάκια του οποίου βάφτηκαν με αίμα το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11), έπειτα από ένοπλη συμπλοκή δύο οικογενειών.

Αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, ένας άνδρας 39 ετών και μία γυναίκα από τα Χανιά 57 ετών, ενώ τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και εμπλεκόμενοι στο αιματοκύλισμα, έχουν τραυματιστεί.

Αποστολή στα Βορίζια: Σωτήρης Σκουλούδης & Χάρης Γκίκας

Τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν στο χωριό. Ωστόσο, κάτοικοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σασμό μετά το φονικό, μιλώντας στο Newsbomb.

«Δεν ξέρω τίποτα, τίποτα δεν ξέρω. Δεν άκουσα τίποτα. Από κάτω είναι αυτοί και εγώ από πάνω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω τίποτα να κάνω με τους ανθρώπους», αναφέρει ηλικιωμένη γυναίκα για το τραγικό συμβάν, ενώ σε ερώτηση αν θα επέλθει σασμός, απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά μακάρι. Το πράγμα δεν φτιάχνει, άμα σκοτωθεί άνθρωπος».

