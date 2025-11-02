Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια, μετά την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11), με απολογισμό δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Αποστολή στα Βορίζια: Σωτήρης Σκουλούδης και Χάρης Γκίκας

Οι έρευνες των πάνοπλων αστυνομικών συνεχίζονται έως αυτήν την ώρα, με τα έμπειρα στελέχη να εντοπίζουν και να προχωρούν στην κατάσχεση παράνομου οπλισμού μέσα σε αποθήκη. Ο φακός του Newsbomb ήταν εκεί και κατέγραψε τη στιγμή της επιχείρησης των ένστολων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τον έλεγχο φυσίγγια, μαχαίρια και μια αδήλωτη καραμπίνα.

Βορίζια: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη και κατάσχεση οπλισμού.

Σήμερα το πρωί, έφτασαν στο χωριό ο αρχηγός της Αστυνομίας και του «ελληνικού FBI» με στελέχη της ΕΚΑΜ, ειδικές δυνάμεις από την Αθήνα και ο εισαγγελέας προκειμένου να παραλάβει την δικογραφία.

Οι Αρχές προχώρησαν νωρίτερα στην προσαγωγή ενός ατόμου και τη σύλληψη ενός άλλου. Πρόκειται για έναν από κάθε οικογένεια, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή.

