Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα

Η νεκροψία - νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι η 57χρονη υπέστη θανάσιμο τραυματισμό από σφαίρα

Newsbomb

Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανατροπή στον θάνατο της 57χρονης στα Βορίζια που βρέθηκε χθες το πρωί στα διασταυρούμενα πυρά ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες.

Σύμφωνα με το Mega, ενώ αρχικά είχε αναφερθεί ότι η άτυχη γυναίκα πέθανε από ανακοπή λόγω των πυροβολισμών, τελικά έγινε γνωστό ότι δολοφονήθηκε.

Στο σώμα της βρέθηκαν τραύματα από σφαίρες.

Οι νεότερες πληροφορίες που έφερε στο φως η νεκροψία - νεκροτομή, επιβεβαίωσαν ότι η 57χρονη υπέστη θανάσιμο τραυματισμό από σφαίρα, η οποία τρύπησε τον πνεύμονά της και την σπονδυλική της στήλη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Πόσο συμβάλλουν πραγματικά στη στεγαστική κρίση και τα οφέλη στην οικονομία - «Όχι στις οριζόντιες απαγορεύσεις», λέει η εταιρεία στο Newsbomb

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα - Αποκάλυψη Newsbomb

14:09ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα παρουσιάζει το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα

13:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τουρπέν «σφυρίζει» στο Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα – Η βόμβα που οδήγησε στο μακελειό

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου από τα Βορίζια: «Δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί συνέχεια»

13:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: To τρομερό timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

13:17LIFESTYLE

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο τους σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονη Φανούρη Καργάκη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των playoffs

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «γυμνή» ήπειρος: Πώς θα έμοιαζε η Ανταρκτική αν έλιωναν όλοι οι πάγοι της

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα - Αποκάλυψη Newsbomb

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από την συνάντηση με Δένδια στην «αγκαλιά» του Αργυρού - Οι πρώτες στιγμές της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Του έστησαν καρτέρι και τον εκτέλεσαν όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοχοδείου

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα – Η βόμβα που οδήγησε στο μακελειό

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ