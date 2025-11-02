Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα

Ανατροπή στον θάνατο της 57χρονης στα Βορίζια που βρέθηκε χθες το πρωί στα διασταυρούμενα πυρά ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες.

Σύμφωνα με το Mega, ενώ αρχικά είχε αναφερθεί ότι η άτυχη γυναίκα πέθανε από ανακοπή λόγω των πυροβολισμών, τελικά έγινε γνωστό ότι δολοφονήθηκε.

Στο σώμα της βρέθηκαν τραύματα από σφαίρες.

Οι νεότερες πληροφορίες που έφερε στο φως η νεκροψία - νεκροτομή, επιβεβαίωσαν ότι η 57χρονη υπέστη θανάσιμο τραυματισμό από σφαίρα, η οποία τρύπησε τον πνεύμονά της και την σπονδυλική της στήλη.

