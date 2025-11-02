Βορίζια: Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονη Φανούρη Καργάκη

Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονου Φάνη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στα Βορίζια μετά τον καταιγισμό πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του 39χρονου Φανούρη δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάντως, στο χωριό Βορίζια επικρατεί σιγήν ιχθύος. Οι αστυνομικοί κάνουν συνεχώς έρευνες, πόρτα - πόρτα, όπως λένε χαρακτηριστικά για να φτάσουν σε αυτούς που ξεκίνησαν το μακελειό και γάζωναν τα πάντα το πρωί του Σαββάτου.

