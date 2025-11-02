Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Ελέγχους σε 18 σπίτια στα Βορίζια έχει κάνει μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και σύμφωνα με πληροφορίες, θα τις επεκτείνει και σε άλλες περιοχές αλλά και ποιμνιοστάσια στα βουνά, όπου ενδέχεται να κρύβονται οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου (01/11).

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός άνδρα και την προσαγωγή ακόμη ενός και πρόκειται για έναν από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στο επεισόδιο με τους δύο νεκρούς και τους τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Ο ένας από τους δύο βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ οι πάνοπλοι ένστολοι σταματούν και όποιον προσπαθεί να περάσει εντός του οικισμού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb.

Βορίζια: Εξονυχιστικοί έλεγχοι των ΕΚΑΜ σε όποιον μπαίνει στο χωριό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.