Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Δείτε σε φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb τη στιγμή που πάνοπλοι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν έφοδο σε σπίτια των Βοριζίων, μία μέρα μετά το φονικό

Σωτήρης Σκουλούδης

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελέγχους σε 18 σπίτια στα Βορίζια έχει κάνει μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και σύμφωνα με πληροφορίες, θα τις επεκτείνει και σε άλλες περιοχές αλλά και ποιμνιοστάσια στα βουνά, όπου ενδέχεται να κρύβονται οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου (01/11).

Αποστολή στα Βορίζια: Σωτήρης Σκουλούδης & Χάρης Γκίκας

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός άνδρα και την προσαγωγή ακόμη ενός και πρόκειται για έναν από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στο επεισόδιο με τους δύο νεκρούς και τους τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Ο ένας από τους δύο βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Καρέ – καρέ η έφοδος των Αρχών σε σπίτια: Αυτό είναι το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Έφοδος σε σπίτια στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ οι πάνοπλοι ένστολοι σταματούν και όποιον προσπαθεί να περάσει εντός του οικισμού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb.

vorizia-3.jpg

Βορίζια: Εξονυχιστικοί έλεγχοι των ΕΚΑΜ σε όποιον μπαίνει στο χωριό

Βορίζια.

Βορίζια: Εξονυχιστικοί έλεγχοι των ΕΚΑΜ σε όποιον μπαίνει στο χωριό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17LIFESTYLE

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο τους σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονη Φανούρη Καργάκη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των playoffs

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όποιον μπαίνει στο χωριό

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «γυμνή» ήπειρος: Πώς θα έμοιαζε η Ανταρκτική αν έλιωναν όλοι οι πάγοι της

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη – «Αγαπήθηκε και ενέπνευσε όσο λίγοι, υποκλίνομαι στην πολιτική του παρακαταθήκη»

12:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: Όσοι διακυβεύουν την ενότητα της Εκκλησίας εν ονόματι γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων διαπράττουν ύβριν ενώπιον του Θεού

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου και Ελένη Βρεττού στην εκδήλωση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στέλνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δικηγόρος άφησε τη Νομική και έγινε κωμικός: Η μετανάστευση στην Αμερική και η νέα καριέρα στα 44 της χρόνια

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Λιγότεροι οδηγοί, μείωση δρομολογίων και περισσότερα ατυχήματα - Τι αποκαλύπτει έκθεση της ΟΣΥ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από την συνάντηση με Δένδια στην «αγκαλιά» του Αργυρού - Οι πρώτες στιγμές της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αράχωβα – Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Του έστησαν καρτέρι και τον εκτέλεσαν όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοχοδείου

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όποιον μπαίνει στο χωριό

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από την συνάντηση με Δένδια στην «αγκαλιά» του Αργυρού - Οι πρώτες στιγμές της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

13:17LIFESTYLE

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο τους σπίτι

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ