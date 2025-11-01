Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

Σκηνές ακραίας βίας και χάους εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου ξέσπασε ένοπλο περιστατικό μεταξύ μελών δύο οικογενειών με ανταλλαγή πυροβολισμών που διήρκησαν για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., από την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα, ενώ δύο ακόμη γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο τραυματίες άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην αιματηρή σύγκρουση. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, μετατρέποντας το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη. Σημειώνετια ότι ενδέχεται οι τραυματίες να είναι περισσότεροι.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι Τ.Ε.Κ.Α.Μ., Τ.Α.Ε. και Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Τον συντονισμό της μεγάλης επιχείρησης ανέλαβε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο οποίος μετέβη αυτοπροσώπως στο σημείο.

Σημειώνεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα φτάσει σ αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο διευθυντής του «ελληνικού FBI» αλλά και κλιμάκιο αξιωματικών των ΕΚΑΜ που θα εγκατασταθεί στο χωριό υπό τον φόβο αντιποίνων.

«Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

Στο μεταξύ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κατακλύσει τα Βορίζια μετά το μακελειό που έγινε το πρωί του Σαββάτου, με ολόκληρο το νησί -και όχι μόνο- να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια αρκετή ώρα μετά την έναρξη των πυροβολισμών κατά... πάντων, και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος. Όπως αναφέρεται, τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό «φάντασμα».

