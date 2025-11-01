Live

Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, μετατρέποντας το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη

Newsbomb

Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκηνές ακραίας βίας και χάους εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου ξέσπασε ένοπλο περιστατικό μεταξύ μελών δύο οικογενειών με ανταλλαγή πυροβολισμών που διήρκησαν για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., από την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα, ενώ δύο ακόμη γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο τραυματίες άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην αιματηρή σύγκρουση. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, μετατρέποντας το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη. Σημειώνετια ότι ενδέχεται οι τραυματίες να είναι περισσότεροι.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι Τ.Ε.Κ.Α.Μ., Τ.Α.Ε. και Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Τον συντονισμό της μεγάλης επιχείρησης ανέλαβε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο οποίος μετέβη αυτοπροσώπως στο σημείο.

Σημειώνεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα φτάσει σ αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο διευθυντής του «ελληνικού FBI» αλλά και κλιμάκιο αξιωματικών των ΕΚΑΜ που θα εγκατασταθεί στο χωριό υπό τον φόβο αντιποίνων.

«Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

Στο μεταξύ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κατακλύσει τα Βορίζια μετά το μακελειό που έγινε το πρωί του Σαββάτου, με ολόκληρο το νησί -και όχι μόνο- να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια αρκετή ώρα μετά την έναρξη των πυροβολισμών κατά... πάντων, και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος. Όπως αναφέρεται, τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό «φάντασμα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ο Κολοσσός στο τέλος τον Πανιώνιο

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Ο Λάμπρου σοκάρει τους «πράσινους»

18:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Λεσόρ και Χουάντσο στο Telekom Center Athens

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βεντέτα στα Βορίζια: Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Βασίλης Αθάνατος

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός: Με «δεκάρι» τον Τζούρισιτς - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

17:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 88-97: Θριαμβεύτριες οι «πράσινες» μέσα στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» της Ηλιούπολης στον Ολυμπιακό Β’, πεντάρα η Καλαμάτα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων σε αστικά κέντρα - Σε βάθος τριμήνου στην περιφέρεια

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Ηράκλειο: 22χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με τραύμα από όπλο

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Yπουργείο Ανάπτυξης σε Χάρη Δούκα: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων σε αστικά κέντρα - Σε βάθος τριμήνου στην περιφέρεια

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βεντέτα στα Βορίζια: Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Ο Λάμπρου σοκάρει τους «πράσινους»

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ΕΚΑΒ έχει πραγματοποιήσει 6 διακομιδές, 4 τραυματίες και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, δύο οι νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ