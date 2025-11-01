Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

Σκηνικό πολέμου επικρατεί στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου οι τελευταίες ώρες θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη μετά την έκρηξη σε σπίτι το βράδυ της Παρασκευής και τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη οικογενειών με μακροχρόνιες διαφορές.

Το χωριό έχει μετατραπεί πλέον σε «φάντασμα» καθώς στους δρόμους δεν κυκλοφορεί σχεδόν κανείς μετά το μακελειό με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 15 τραυματίες, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Οι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, φοβισμένοι, ενώ το σημείο έχει ζωστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Παςράλληλα στο χωριό έχουν μεταβεί ισχυρές φυναέμεις από άνδρες των ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία.

Περιστατικό με πυροβολισμούς και αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από έκρηξη βόμβας το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι Eurokinissi

Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και σε κοντινό φαράγγι.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν ένας 38χρονος άνδρας, πατέρας έξι παιδιών, ενώ έχει και ένα νεογέννητο παιδάκι και μια 57χρονη γυναίκα, η οποία μένει στα Χανιά και ήρθε στο χωριό για ένα μνημόσυνο το πρωί, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος της γυναίκας ενδέχεται να οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή, κάτι που θα διαπιστωθεί από τους ιατροδικαστές. Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν από αδέσποτες σφαίρες, ενώ η Σήμανση έχει ήδη περισυλλέξει δεκάδες κάλυκες από διάφορα είδη όπλων, από καλάσνικοφ και πιστόλια.

Μάλιστα, η περιοχή είναι «γαζωμένη», με πολλά οχήματα να φέρουν τρύπες από σφαίρες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αυτήν την ώρα απομακρύνει οχήματα από τον τόπο του μακελειού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για περισσότερο από μία ώρα το χωριό ήταν υπό καθεστώς πολιορκίας, με τις ριπές να ακούγονται χιλιόμετρα μακριά.

Εκτάκτως στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο διευθυντής του «ελληνικού FBI»

Στο μεταξύ κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταξύ δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και τραυματίες μέχρι στιγμής.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Το ΕΚΑΒ έχει πραγματοποιήσει 6 διακομιδές, 4 τραυματίες και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους

Όπως ενημερώνουν πηγές από το ΕΚΑΒ, σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, το Συντονιστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και

1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τέλος, διαβεβαιώνουν πως οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

