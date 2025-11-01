Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

«Πόλεμος» στα Βορίζια του νομού Ηρακλείου, όπου έχει σημάνει συναγερμός για φονικά με «άρωμα» βεντέτας – Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ φαίνεται ότι οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο μακελειό, είχαν κόντρα για ένα… σπίτι

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στα νοτιοδυτικά του νομού Ηρακλείου με τουλάχιστον 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρουν κάτοικοι της περιοχής και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τις Αρχές, μία οικογένεια μετρά δύο νεκρούς, πατέρα και γιο και η άλλη οικογένεια θρηνεί τον χαμό μίας γυναίκας, που είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για το χωριό προκειμένου να παραστεί σε μνημόσυνο που γινόταν σήμερα το πρωί.

Ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ο νεκρός άνδρας και δύο τραυματίες, μία γυναίκα κι ένα μικρό παιδί, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι

Το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Συγκεκριμένα, οι δύο οικογένειες είχαν παλιά έχθρα και εντάσεις, οι οποίες όμως ποτέ δεν είχαν κλιμακωθεί σε επίπεδο φονικών. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η κόντρα είχε κοπάσει.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν λόγω κτηματικών διαφορών και συγκεκριμένα επειδή η μία οικογένεια πήγε και αγόρασε έκταση στην περιοχή που έχει εγκατασταθεί η άλλη οικογένεια.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία, που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός προκειμένου να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Παράλληλα, σκηνές που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία επικρατούν και στα Κέντρα Υγείας στην περιοχή. Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε, ενώ υπήρξε και λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιστρατευθεί σχεδόν όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν έχει δοθεί ακόμη το «πράσινο φως» από την Αστυνομία για να μεταβούν στο χωριό, προκειμένου να παραλάβουν και τυχόν άλλους τραυματίες.

