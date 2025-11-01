Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα

Μακελειό με «άρωμα» βεντέτας, που άφησε πίσω του τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11).

Το άγριο σκηνικό στήθηκε έπειτα από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία.

Ακολούθως, άγνωστοι πήγαν στα Βορίζια και άρχισαν να πυροβολούν κατά ριπάς προς σπίτια, αυτοκίνητα και ανθρώπους, προφανώς σε μία πράξη αντεκδίκησης. Όπως προκύπτει, πρόκειται για βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, που κρατά από το μακρινό 1953.

Τα Βορίζια είναι ένα μικρό χωριό στους πρόποδες του Ψηλορείτη, οι κάτοικοι του οποίου ασχολούνται εδώ και δεκαετίες με τη γεωργία και κυρίως την καλλιέργεια της ελιάς. Την ιστορία του χωριού «βαραίνει» η υπόθεση του 1953 που το έφερε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και το έκανε γνωστό στην Ελλάδα για ένα πολύνεκρο φονικό.

Όλα εκτυλίχθηκαν την 27η Αυγούστου, την ημέρα που κάθε χρονιά το χωριό γιόρταζε τον Άγιο Φανούριο με ένα μεγάλο πανηγύρι όπου συνέρρεαν κάτοικοι και από τα γύρω χωριά.

Μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα υπό τους ήχους της λύρας και τα τραπεζώματα με το κρασί και την τσικουδιά να ρέουν άφθονα, ένας χωριανός, ο 31χρονος Μανούσος Β. πλησίασε κρυφά και από πίσω τον 38χρονο δασοφύλακα Γιάννη Φρ. και χωρίς να προλάβει κανείς να επέμβει, τον άρπαξε από τα μαλλιά και με ένα μεγάλο μαχαίρι τού κατάφερε πολλές μαχαιριές, με αποτέλεσμα να τον αφήσει νεκρό έξω από το καφενείο.

Τα αίτια που προκάλεσαν αυτήν την κίνηση δεν έγιναν ποτέ γνωστά, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν ότι ο δασοφύλακας είχε δει τον Μανούσο να έχει κόβει παράνομα ξύλα, με τον τελευταίο να θέλει να τον «βγάλει από τη μέση» προτού τούς καταδώσει στη Χωροφυλακή.

Το φονικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και όλοι οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να δουν τι είχε συμβεί. Μεταξύ αυτών και ο 18χρονος Μανούσος Β., γιος του προέδρου της κοινότητας και συνονόματος του δράστη του φονικού. Καθώς ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, ο νεαρός δέχτηκε μία σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, η οποία αποδείχτηκε θανάσιμη.

Το χτύπημα στον 18χρονο δεν ήταν τυχαίο, αφού επρόκειτο για τον πρώτο ξάδελφο του δράστη του πρώτου φονικού, οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι μέσα σε μερικά λεπτά είχε «ανοίξει» ο αιματηρός κύκλος της βεντέτας.

Αργότερα και έπειτα από επίπονες έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι δράστης αυτής της δολοφονίας ήταν ο Ζαχαρίας Χ., 28 ετών, ανιψιός της συζύγου του δασοφύλακα.

Όμως, τα επεισόδια στα Βορίζια δεν σταμάτησαν εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε νεκρός σε έναν δρόμο του χωριού, χτυπημένος από πολυβόλο ο Μιχάλης Λ. Για το χτύπημα αυτό κατηγορήθηκε ο 54χρονος κτηνοτρόφος Γιάννης Β., συγγενής του δράστη του πρώτου φονικού.

Η επόμενη πράξη του δράματος ήταν και η πλέον τραγική. Συγγενής του τρίτου νεκρού, ο 29χρονος Θεοχάρης Λ., άρπαξε μία χειροβομβίδα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του σκοτωμένου δασοφύλακα, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι για να τον κλάψουν.

Ο 29χρονος ανέβηκε ψηλά στην ταράτσα του σπιτιού και έριξε τη χειροβομβίδα μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επί τόπου άλλοι τρεις κάτοικοι του χωριού και να τραυματιστούν 14, αρκετοί εκ των οποίων διαμελίστηκαν και έμειναν ανάπηροι για την υπόλοιπη ζωή τους.

Τραγικός απολογισμός 6 νεκροί και 14 τραυματίες

Η είδηση για το πρωτοφανές μακελειό έγινε αμέσως πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες έστειλαν απεσταλμένους στο χωριό για να καλύψουν από «πρώτο χέρι» τα γεγονότα. Όμως και η Χωροφυλακή είχε φτάσει εκεί με μεγάλη δύναμη ανδρών, αφού ήταν πολύ πιθανόν να συνεχιζόταν η βεντέτα με νέο «γύρο» αντιποίνων.

Γι’ αυτόν τον λόγο η δίκη διεξήχθη στην Αθήνα, έπειτα από 1 χρόνο, με πλήθος κοινού να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις καταθέσεις των μαρτύρων, ενώ, η Αστυνομία Πόλεων είχε λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν επεισόδια μεταξύ των συγγενών που είχαν κατακλύσει την αίθουσα.

Στο εδώλιο κάθισαν συνολικά 6 άτομα, τα οποία κατηγορούνταν για την εμπλοκή στα φονικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Ο φονιάς του δασοφύλακα κατέθεσε ότι είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και δεν καταλάβαινε τι έκανε, ενώ, υποστήριξε ότι ο δασοφύλακας τον είχε εξυβρίσει. Οι άλλοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν την παραμικρή συμμετοχή σε όσα τους καταλογίζονταν.

Η απόφαση ήταν καταδικαστική για τον δολοφόνο του δασοφύλακα και τον άνδρα που είχε σκοτώσει τον 18χρονο νεαρό, ενώ, η μεγαλύτερη ποινή επεβλήθη στον Θεοχάρη Λ. για τη χρήση της χειροβομβίδας.

Ο Μανούσος Β. έμεινε στη φυλακή μέχρι το 1968, ενώ ο Θεοχάρης Λ., που είχε και τη μεγαλύτερη ποινή της κάθειρξης των 25 ετών αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει περίπου 15 χρόνια από την ποινή του.

Η υπόθεση στα Βορίζια έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πλέον αιματηρές βεντέτες στην Ελλάδα.

