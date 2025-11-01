Φούντωσε παλιά βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης – Βόμβες και πυροβολισμοί με τουλάχιστον δύο νεκρούς

Αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο νοτιοδυτικό Ηράκλειο, με δύο νεκρούς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών κι ένας νεαρός άνδρας. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το cretalive, το πρωτοφανές αυτό περιστατικό φέρεται να αποτελεί συνέχεια της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες σε υπό κατασκευή κατοικία. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκαν ασύλληπτες σκηνές στο χωριό, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα Βορίζια και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς σπίτια και οχήματα.

Σε συναγερμό η ΕΛ.ΑΣ

Η πράξη αυτή, που εκτιμάται ότι αποτελεί πράξη αντεκδίκησης, έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη σπεύδουν στην περιοχή. Παράλληλα, επικρατεί χάος και στο κοντινό Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρονται συνεχώς τραυματίες, την ώρα που ασθενοφόρα καταφθάνουν διαρκώς στο σημείο.