Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

Στο πένθος έχει «βυθιστεί» η οικογένεια του 52χρονου, που δολοφονήθηκε σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου – Τι θα ισχυριστεί ο 23χρονος δράστης στις Αρχές

Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον θείο του σε κρητικό γλέντι στο Έλος Κισσάμου, οδηγήθηκε την Τρίτη (28/10) υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα, ενώ συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 52χρονο. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής φοβούνται νέα βεντέτα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 23χρονου, ο εντολέας τους εμφανίζεται «συγκλονισμένος και μετανιωμένος».

Τι θα ισχυριστεί στις Αρχές

Ο 23χρονος κτηνοτρόφος θα περιγράψει στις αρχές όσα έγιναν στο «ματωμένο» γλέντι, ενώ, θα ισχυριστεί ότι με τον θείο του είχαν διαφορές για χρόνια.

«Με έβριζε ο 52χρονος εκείνη τη νύχτα, επιχείρησε κάτι να βγάλει με το δεξί του χέρι. Φοβήθηκα, πυροβόλησα και στη συνέχεια πανικοβλημένος κρύφτηκα. Υπήρξαν διαφορές μεταξύ μας και πολλά περιστατικά. Μετανιώνω για ό,τι έγινε», αναμένεται να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το STAR.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Απόστολο Λύτρα που είναι εκ των δικηγόρων του 23χρονου, ο εντολέας του είχε δεχθεί επίθεση από το 52χρονο θύμα στο παρελθόν. «Τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον φοβόταν, υπήρχαν, λέει, και παλιότερα περιστατικά που του είχε επιτεθεί και σε αυτόν και στον αδελφό του», αναφέρει ο Λύτρας.

Η οικογένεια του 52χρονου θύματος θρηνεί. «Είχα τον καλύτερο πατέρα του κόσμου. Ήταν αγαπητός σε όλους, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν κι ειδικά σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ο καλύτερος», λέει η κόρη του θύματος.

Θύτης και θύμα ήταν γνώριμοι στις Αρχές, καθώς είχαν απασχολήσει για οπλοφορία και οπλοχρησία. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αυτοτραυματιστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πού κρυβόταν ο δράστης για 19 ώρες;

Το ερώτημα είναι πού κρυβόταν ο δράστης όλο το διάστημα πριν παραδοθεί. Επί 19 ολόκληρες ώρες ο δράστης ήταν εξαφανισμένος. Ο 23χρονος, εκμεταλλευόμενος τον πανικό μετά τους πυροβολισμούς, «τρύπωσε» στο πλήθος και μαζί με στενό συγγενικό του πρόσωπο, φαίνεται πως μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και έφυγαν από το χωριό.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και άρχισε να «χτενίζει» την περιοχή. Ο 23χρονος, λοιπόν, έφτασε στο Ελαφονήσι, 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Το σημείο υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς όταν τον ρώτησαν πού άφησε το όπλο του εγκλήματος.

Όμως, παρέμεινε μόνος στο Ελαφονήσι; Με ποιους και πώς επικοινωνούσε; Άλλαξε τοποθεσία και κρυψώνα όλο αυτό το διάστημα; Ήταν κάποιος μαζί του και τις 19 ώρες; τέλος, πώς από το Ελαφονήσι βρέθηκε στα Χανιά;

Στο χωριό, οι φόβοι για βεντέτα μεγαλώνουν. Η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει συνάντηση των δύο οικογενειών, γι’ αυτό και την ώρα της κηδείας του 52χρονου αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο δράστης στον εισαγγελέα.

