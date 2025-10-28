Δολοφονία στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος - Ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε, λίγο μετά τις 14:00 ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου, στο Έλος Κισάμου το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αστυνομία, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο εκ των δικηγόρων του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, είπε ότι η πλευρά της οικογένειάς του ισχυρίζεται ότι «κατά το παρελθόν ο 52χρονος είχε χτυπήσει τον 23χρονο τον είχε απειλήσει» προσθέτοντας ότι «αυτό δεν το λέω σαν δικαιολογία».

Κατά τον κ. Λύτρα «ο ισχυρισμός που θα έχει είναι ότι στη συγκεκριμένη στιγμή πήγε το θύμα, τον έβρισε, προσπάθησε να του επιτεθεί και έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του».

