Δολοφονία στην Κίσσαμο: Η σχέση του 23χρονου με τον 52χρονο - «Δεν υπήρχε καβγάς», λένε συγγενείς

Ένας νεαρός άνδρας ηλικίας 23 ετών εκτέλεσε με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 52χρονο συγγενή του ενώ εκείνος χόρευε, μπροστά σε δεκάδες θαμώνες, οι στιγμές χαράς στο γλέντι κάστανου στην Κίσσαμο Χανίων μετατράπηκαν σε τραγωδία. Το θύμα, κτηνοτρόφος περίπου 50 ετών, σωριάστηκε νεκρό όταν ο δράστης τον πλησίασε, σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε.

O 23χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στην αστυνομία συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία, το θύμα είχε το παρατσούκλι «Πάσσαρης» λόγω προηγούμενων καυγάδων.

Συγγενής της οικογένειας περιέγραψε στο Mega την κατάσταση λέγοντας: «Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα».

Σοκαρισμένος δήλωσε και ο καλλιτέχνης Νίκος Ζωϊδάκης: «Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

Από μαρτυρίες προκύπτει ότι πριν λίγες ημέρες το θύμα είχε χαστουκίσει τον δράστη, η τοπική κοινωνία πλέον φοβάται εκτροπές και ενδεχόμενη βεντέτα.

Στο Mega, η κόρη του θύματος αφηγήθηκε παλαιότερο επεισόδιο στο σπίτι τους, το οποίο περιέγραψε ως εξής: «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ‘’Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε’’. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν.

Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘’Φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω’’, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: ‘’Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου’’. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης παρέδωσε τον εαυτό του στις αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 27/10. Στο Mega ο ίδιος υποστήριξε πως είχε δεχτεί απειλές από το θύμα και αισθάνθηκε ότι κινδύνευε: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Ο δικηγόρος του δράστη, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε επίσης ότι ο πελάτης του είχε δεχτεί απειλές: «Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».

Οι έρευνες των Αρχών και οι καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζονται.