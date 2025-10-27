Χανιά: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος Κισσάμου

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έβαψε με αίμα την παραδοσιακή γιορτή καστάνου, στο Έλος Κισσάμου, την Κυριακή (26/10) το απόγευμα.

Ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί είναι συγγενής και συγκεκριμένα ξάδερφος του 52χρνου θύματος. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ευρύτερα κακές σχέσεις μεταξύ μελών της οικογένειας χωρίς όμως να έχει γίνει σαφές αν το συγκεκριμένο περιστατικό έχει σχέση με προϋπάρχουσα διαφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεό θύτης και θύμα πριν από λίγες ημέρες είχαν τσακωθεί για οικογενειακές διαφορές με τον 52χρονο να χτυπά με χαστούκι τον 23χρονο δράστη.

Σημειώνεται ότι οι παρευρισκόμενοι εκτιμούν πως δράστης και θύμα είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καθώς η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι και το αιματηρό συμβάν έγινε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όπλο τοης δολοφονίας είναι ένα 22αρι περίστροφο. Στο συμπέρασμα αυτό έχουν οδηγηθεί οι Αρχές που εντόπισαν κάλυκες ακριβώς στο σημείο του φονικού, σε μικρή απόσταση από την εξέδρα και δίπλα σε μπαρ-σταντ που σερβίρονταν ποτά επί της πλατείας στη μέση του χωριού ενώ τα όργανα έπαιζαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο γλέντι είχε γίνει ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ο 52χρονος, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή με το προσωνύμιο «Πάσαρης» ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Η επόμενη μέρα

Το μικρό χωριό Έλος Κισσάμου την επόμενη του φονικού θυμίζει χύτρα ταχύτητας που βράζει κάτω από μια επιφανειακή ηρεμία. Οι κάτοικοι προσπαθούν να μπουν σε ρυθμούς καθημερινότητας καθώς λόγω της κοντινής απόστασης με το Λαφονήσι και σε συνδυασμό με τον καλοκαιρινό καιρό, τα καφενεία και οι ταβέρνες εχουν γεμίσει από το πρωί.

Μιλώντας στο zarpanews.gr η κα Μίρα και ο κ. Γρηγόρης, κάτοικοι του χωριού που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών, σοκάρουν με τις περιγραφές τους:

«’Ηταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, απο κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ηταν τελειωμένα τα πράγματα» αναφέρει ο κ. Γρηγόρης Κοκολάκης.

Από τη μεριά της η κα Μίρα, τονίζει πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν:

Το Έλος πενθεί και ζητά ενότητα αντί για διχασμό

Μέσα στο κλίμα πένθους και αναστάτωσης, η Κοινότητας του Έλους εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσμα για ψυχραιμία, σύνεση και αλληλεγγύη, με στόχο να επουλωθούν οι πληγές και να κρατηθεί ζωντανό το αίσθημα συνοχής και ανθρωπιάς.

Η ανακοίνωση της Κοινότητας Έλους, που υπογράφεται από τον πρόεδρο Νικόλα Κυριτσάκη, τονίζει:

«Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου.

Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή.

Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

Διαβάστε επίσης