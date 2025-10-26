Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον δράστη και τον αναζητά

Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο
Την ώρα που χόρευε, γιορτάζοντας την ονομαστική του εορτή, στην πίστα της Γιορτής του Κάστανου, στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά της Κρήτης, δέχθηκε τους πυροβολισμούς στο στήθος, ο 51χρονος, θύμα του αιματηρού επεισοδίου.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ένας άνδρας πλησίασε το θύμα, πυροβόλησε και ο 51χρονος έπεσε στο έδαφος, ενώ όσοι βρίσκονταν στο πανηγύρι υπέστησαν σοκ. Η ορχήστρα αναζητούσε γιατρό από μικροφώνου, σε κατάσταση πανικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης, αμέσως μετά το συμβάν, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται έως αυτή την ώρα από τις αστυνομικές αρχές, που ωστόσο τον έχουν ταυτοποιήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συγγενή (εξάδελφο) του θύματος - φέρουν και το ίδιο επίθετο - ενώ η δολοφονία ενδέχεται να συνδέεται με άλλο αιματηρό περιστατικό που συνέβη πέρυσι στην ευρύτερη περιοχή.

