Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

Αιματηρό επεισόδιο με ένα νεκρό στη γιορτή καστάνου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά της Κρήτης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά πανηγύρια της Κρήτης που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα ένας άνδρας να πέσει νεκρός. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο, ενώ σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Την ώρα που το γλέντι βρισκόταν σε εξέλιξη ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί, μπροστά στους οργανοπαίκτες, όπως αναφέρει το zarpanews.gr, με αποτέλεσμα, ο άνδρας, 51 ετών, να βρεθεί αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και αμέσως, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.