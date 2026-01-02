Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Επισκέφθηκε την Αθήνα με τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβράς

Την χώρα μας επέλεξε να επισκεφθεί για τις πρώτες ημέρες του 2026 το μοντέλο αλλά και ηθοποιός, Έμιλι Ραταϊκόφσκι μαζί με τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβράς.

Η ίδια δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Αθήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μοντέλο ανάρτησε μια φωτογραφία από γειτονιά της Αθήνας, τα πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, έναν πίνακα του Γαΐτη, αλλά και ένα στιγμιότυπο με εκείνη να ποζάρει με το διαβατήριο στα χέρια της.

Δείτε τις φωτογραφίες: