Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Τον πυροβόλησε στο στήθος

Προμελετημένο έγκλημα με προσωπικά κίνητρα «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από το φονικό

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Τον πυροβόλησε στο στήθος
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία των Χανίων αλλά και ολόκληρη η Κρήτη από το φονικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Έλος Κισσάμου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Γιορτής Κάστανου.

Το 52χρονο θύμα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ με τρεις σφαίρες μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών. Δράστης ο 23χρονος ξάδερφός του, με τον οποίο φέρεται να είχε χρόνιες προσωπικές διαφορές.

Οι δύο άνδρες, ανήκαν στην ίδια οικογένεια και είχαν το ίδιο επώνυμο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις μεταξύ τους ειδικά το τελευταίο διάστημα με αφορμή οικογενειακά ζητήματα που προκάλεσαν ένταση και εχθρότητα. Το ακριβές κίνητρο, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής και ενώ το πανηγύρι για την Γιορτή Κάστανου ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού.

Ο 52χρονος που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, χόρευε πάνω στη σκηνή όταν ο δράστης τον πλησίασε έστρεψε το όπλο του και τον πυροβόλησε στο στήθος με όπλο μικρού διαμετρήματος, πιθανότατα 22άρι.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο ή τρεις πυροβολισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους, με τη μουσική να σταματά και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Ένας αστυνομικός και ένας γιατρός που ήταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία να κρατηθείς τη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Το θύμα διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει από την πρώτη στιγμή ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη το οποίο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε προμελετημένο έγκλημα με προσωπικά κίνητρα

Ο 23χρονος δράστης μετά τους πυροβολισμούς τράπηκε σε φυγή, προκαλώντας εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες προς στιγμήν επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχει επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και προτίθεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σημειώνεται ότι το θύμα, είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές και στο παρελθόν έχει απασχολήσει για διάφορα περιστατικά βίας και διαπληκτισμών ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι οι οικογενειακές διαφορές θα είχαν τόσο τραγική κατάληξη.

Φόβοι για βεντέτα

Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη, ενώ στο χωριό επικρατεί φόβος για πιθανές αντεκδικήσεις. Κάτοικοι δηλώνουν ότι «κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη κάτι τέτοιο, μπροστά στα παιδιά μας». Η παραδοσιακή γιορτή, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος και βύθισε το Έλος στο πένθος.

Οι αστυνομικές αρχές εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, προσπαθώντας να αποτρέψουν οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης μεταξύ των συγγενών των δύο οικογενειών, την ώρα που ολόκληρη η Κρήτη παρακολουθεί την υπόθεση με οργή αλλά και θλίψη.

Με πληρoφορίες από neakriti.gr

