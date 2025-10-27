Χανιά: Με τρεις σφαίρες σκότωσε τον 51χρονο ο συγγενής του – Φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Έλος Κισσάμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου. Ένας 51χρονος άνδρας, ο οποίος γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, δέχθηκε τρεις σφαίρες στο στήθος από 22άρι όπλο, λίγα λεπτά μετά τις 18:00, μπροστά σε δεκάδες κατοίκους και επισκέπτες που παρακολουθούσαν την εκδήλωση.

Γιατρός και αστυνομικός που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συγγενής του θύματος ο δράστης

Ο δράστης, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές. Είναι ένας 25χρονος, που είναι και συγγενής (ξάδερφος) του θύματος. Οι δύο άνδρες φέρουν το ίδιο επίθετο και υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους στο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο δράστης τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραδοθεί στις Αρχές.

Έρευνες για τα κίνητρα

Στο σημείο μετέβησαν τα ΤΑΕ και αστυνομικοί από το Τμήμα Κισσάμου, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή. Οι αστυνομικοί διερευνούν αν η δολοφονία σχετίζεται με προηγούμενο αιματηρό περιστατικό στην ίδια περιοχή. Το θύμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια βίας και για υποθέσεις αδεσποτίας ζώων.

Το σημείο της εν ψυχρώ δολοφονίας του 51χρονου INTIME NEWS

Φόβοι για αντεκδίκηση

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και έχουν ως βασική προτεραιότητα την αποτροπή τυχόν αντεκδικήσεων στο πλαίσιο οικογενειακών διαφορών.

