Χανιά: Ένα χαστούκι φαίνεται ότι όπλισε το χέρι του 23χρονου - «Θα παραδοθεί» λέει η οικογένεια

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά όπου τα απόγευμα της Κυριακής (26/10) κατά τη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού ένας 23χρονος δολοφόνησε εν ψυχρώ και μπροστά σε δεκάδες πολίτες τον 52χρονο ξάδερφό του ενώ χόρευε στη σκηνή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, αφορμή για τη δολοφονία ήταν ένα χαστούκι που φέρεται να είχε δώσει το θύμα πάνω σε καυγά για οικογενειακές διαφορές που είχαν με τον δράστη. Αυτός ο καυγάς ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του 23χρονου να κάνει το φονικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις οικογένειες υπάρχουν πολλά αδέρφια και για τον λόγο αυτό οι Αρχές φοβούνται για αντίποινα ενώ παράλληλα έχουν εντείνει τα μέτρα ασφάλειας στην περιοχή για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα στις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, ο δράστης που τράπηκε σε φυγή μετά την δολοφονία, έχει επικοινωνήσει με συγγενείς του και αναμένεται εντός της ημέρας να παραδοθεί στις Αρχές. Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης. Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ διεξάγει έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας βίντεο από το σημείο του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι από του πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα ακόμη άτομο το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το θύμα είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές και στο παρελθόν έχει απασχολήσει για διάφορα περιστατικά βίας και διαπληκτισμών ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι οι οικογενειακές διαφορές θα είχαν τόσο τραγική κατάληξη.

Το Έλος πενθεί και ζητά ενότητα αντί για διχασμό

Μέσα στο κλίμα πένθους και αναστάτωσης, η Κοινότητας του Έλους εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσμα για ψυχραιμία, σύνεση και αλληλεγγύη, με στόχο να επουλωθούν οι πληγές και να κρατηθεί ζωντανό το αίσθημα συνοχής και ανθρωπιάς.

Η ανακοίνωση της Κοινότητας Έλους, που υπογράφεται από τον πρόεδρο Νικόλα Κυριτσάκη, τονίζει:

«Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου.

Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή.

Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής (26/10) και ενώ το πανηγύρι για την Γιορτή Κάστανου ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού με πλήθος κόσμου μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά να συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα και ενώ ο 52χρονος που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, χόρευε πάνω στη σκηνή. Ο 23χρονος ξάδερφός του τον πλησίασε και τον πυροβόλησε εξ΄επαφής στο στήθος με όπλο μικρού διαμετρήματος.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο ή τρεις πυροβολισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους, με τη μουσική να σταματά και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Ο λυράρης από το πάλκο ζητούσε απεγνωσμένα έναν γιατρό, ενώ παριστάμενοι ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και ένας γιατρός προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με πληρoφορίες από ΕΡΤ, neakriti.gr

