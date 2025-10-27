Χανιά: Δέχθηκα απειλές από το θύμα, μου έβρισε τη μητέρα, φοβήθηκα και τον πυροβόλησα λέει ο δράστης

Με τρεις σφαίρες στο στήθος, την ώρα που χόρευε μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, ο 22χρονος εκτέλεσε τον 52χρονο συγγενή του στα Χανιά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης πλησίασε το θύμα, σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε. Ο νεαρός, συγγενής του θύματος, φέρεται να είχε μαζί του χρόνιες διαφορές σχετικά με βοσκοτόπια και εκκρεμότητες σε κτηματικά ζητήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν αποφασισμένος και καλά προετοιμασμένος. Οπλισμένος με πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών σκότωσε τον θείο του.

Πανικός επικράτησε τη στιγμή του πυροβολισμού, σε απόσταση μόλις ενός μέτρου. Αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Θύμα και δράστης ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Το θύμα είχε το παρατσούκλι «Πάσσαρης» λόγω των συχνών καυγάδων του.

Συγκλονισμένος και ο Νίκος Ζωϊδάκης που συμμετείχε στο γλέντι: «Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

Χανιά: Τι ισχυρίστηκε ο δράστης

Ο δράστης παραδόθηκε μόνος του το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου και μίλησε στην εκπομπή Live News για τα όσα προηγήθηκαν. Όπως υποστήριξε, είχε δεχθεί απειλές από το θύμα:

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος δεχόταν εδώ και καιρό απειλές.

Χανιά: Η μαρτυρία της κόρης του θύματος

Η κόρη του θύματος μίλησε επίσης στο Live News, περιγράφοντας ένα περιστατικό που είχε προηγηθεί έναν χρόνο νωρίτερα: «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα.

Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό.

Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

