Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας στη Γιορτή Κάστανου, στο Έλος Κισσάμου, το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Tο σημείο που δολοφονήθηκε ο 52χρονος

Στις αρχές παραδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) ο 23χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης του φονικού σε γλέντι στην Κίσσαμο Χανίων. Θύμα της αιματηρής συμπλοκής είναι ένας 52χρονος άνδρας, μακρινός συγγενής του κατηγορουμένου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το neakriti ο 23χρονος που είναι ανιψιός ξαδέλφου του 52χρονου θύματος παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, λίγο μετά τις 14.00, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Χανιά δολοφονία

Aυτόπτες μάρτυρες του φονικού περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν. «Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από εκεί από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο zarpanews.gr.

Από τη μεριά της η κυρία Μίρα, κάτοικος του χωριού τονίζει πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

Πώς έγινε η δολοφονία

Η ένταση που σημειώθηκε ανάμεσα στον 23χρονο και το 51χρονο θύμα κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για το περιστατικό της Κυριακής. Oπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες είχαν έναν σύντομο αλλά έντονο διάλογο πριν από το συμβάν, κατά τον οποίο οι τόνοι ανέβηκαν.

Ο 23χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 51χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταρρεύσει θανάσιμα τραυματισμένος. Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση ο πελάτης του να παραδοθεί.

Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφορές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως πρόσφατα είχε προηγηθεί έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Ο 51χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, μεταξύ άλλων, για συμπλοκές.

