Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Το μίσος «βλέπει» πρώην πράκτορας του FBI ως το κίνητρο

Τη μακροχρόνια και «βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια», αλλά και το «μίσος», βλέπει πρώην πράκτορας του FBI ως το κίνητρο για τη διπλή δολοφονία ζευγαριού που σημειώθηκε στο Οχάιο.

Ο 37χρονος Σπένσερ Τίπι και η 39χρονη σύζυγός του, Μονίκ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Κολόμπους στις 30 Δεκεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά τον εορτασμό της πέμπτης γαμήλιας επετείου τους.

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία του οδοντιάτρου και της συζύγου του έχει κριθεί ο πρώην σύζυγος της Μονίκ, Μάικλ ΜακΚι, ένας 39χρονος γιατρός από το Σικάγο. Ο ΜακΚι αναμένεται να παρουσιαστεί σε δικαστήριο του Ιλινόις σήμερα, Δευτέρα, πριν από την πιθανή έκδοσή του πίσω στο Οχάιο για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμα καταλήξει στο κίνητρο της δολοφονίας, ωστόσο πρώην αξιωματούχος του FBI εικάζει ότι η δυσαρέσκειά του για τον χωρισμό και ο μετέπειτα γάμος της Μονίκ, θα μπορούσε να είναι η αιτία.

«Ήταν παντρεμένοι για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε η πρώην πράκτορας, Τζένιφερ Κόφινταφερ, στο NewsNation. «Αυτό είναι περίεργο, αλλά νομίζω ότι ήταν μια βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια και μίσος που απλώς συσσωρεύτηκε και τελικά κατέληξε στη δολοφονία».

Το οικογενειακό παρελθόν του δράστη με τα θύματά του

Ο βραχύβιος διετής γάμος του ΜακΚι με τη Μονίκ έληξε το 2017. Η Μονίκ παντρεύτηκε στη συνέχεια τον δεύτερο σύζυγό της στις 13 Δεκεμβρίου 2020. Το δολοφονημένο ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τα οποία βρέθηκαν σώα και αβλαβή μέσα στο σπίτι, όταν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα σώματα των Τίπι.

Οικογενειακά πρόσωπα περιέγραψαν το ζευγάρι ως εξαιρετικούς ανθρώπους και αφοσιωμένους γονείς, με μια ζωή γεμάτη χαρά. Η Μόνικ Τίπι ήταν μια στοργική και κοινωνική μητέρα που είχε επιλέξει να μείνει στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά, ενώ ο Σπένσερ Τίπι ήταν παθιασμένος με την οδοντιατρική και τη φροντίδα της οικογένειάς του. Το σπίτι τους ήταν συχνά σημείο συνάντησης συγγενών και φίλων.

