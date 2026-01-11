Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Ο πρώην σύζυγος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε ζευγάρι

Ο πρώην σύζυγος κατηγορείται για τη δολοφονία τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, στο Οχάιο, σε μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε δέκα ημέρες μετά το έγκλημα.

Ο Μάικλ ΜακΚι, 39 ετών, συνελήφθη χθες Σάββατο και κρατείται στην πολιτεία του Ιλινόι, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουινέμπαγκo. Φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 37χρονο οδοντίατρο Σπένσερ Τίπι και τη σύζυγό του, Μόνικ Τίπι, 39 ετών, στο σπίτι τους στο Κολόμπους.

Οι αρχές δέχθηκαν αρχικά «κλήσεις ανησυχίας», μεταξύ αυτών και από τον εργοδότη του Σπένσερ Τίπι, όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε στην εργασία του - κάτι που, όπως ανέφερε, ήταν εντελώς «εκτός του χαρακτήρα του».

Αστυνομικοί του Κολόμπους εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στον δεύτερο όροφο της κατοικίας του στις 30 Δεκεμβρίου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια ελέγχου. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο σπίτι και δεν είχαν τραυματιστεί.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που απεικονίζει πρόσωπο ενδιαφέροντος να κινείται σε σοκάκι κοντά στο σπίτι του ζευγαριού, φορώντας σκούρο φούτερ με κουκούλα και ανοιχτόχρωμο παντελόνι, μεταξύ 02:00 και 05:00 τα ξημερώματα - χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ερευνητές εκτιμούν ότι διαπράχθηκε η επίθεση.

Τα επίσημα πορίσματα του ιατροδικαστή της κομητείας Φράνκλιν δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από αρκετές εβδομάδες. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε, ωστόσο, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη ότι ο θάνατος του ζευγαριού αποδίδεται σε «προφανή ανθρωποκτονία από πυροβολισμούς».

Το οικογενειακό παρελθόν του δράστη με τα θύματά του

Σύμφωνα με τα αρχεία της γραμματείας των δικαστηρίων της κομητείας Φράνκλιν, ο ΜακΚι και η Μόνικ Τίπι παντρεύτηκαν το 2015 και υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα. Η δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας του ΜακΚι είναι στο Σικάγο.

Η Μόνικ και ο Σπένσερ Τίπι παντρεύτηκαν το 2020, σύμφωνα με τη νεκρολογία του ζευγαριού.

Οικογενειακά πρόσωπα περιέγραψαν το ζευγάρι ως εξαιρετικούς ανθρώπους και αφοσιωμένους γονείς, με μια ζωή γεμάτη χαρά. Η Μόνικ Τίπι ήταν μια στοργική και κοινωνική μητέρα που είχε επιλέξει να μείνει στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά, ενώ ο Σπένσερ Τίπι ήταν παθιασμένος με την οδοντιατρική και τη φροντίδα της οικογένειάς του. Το σπίτι τους ήταν συχνά σημείο συνάντησης συγγενών και φίλων.

Η επόμενη δικαστική εμφάνιση του ΜακΚι έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Associated Press.