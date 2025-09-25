Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/09) στα Χανιά, με ένα τετράχρονο παιδάκι να χάνει τη ζωή του.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην Κίσσαμο, όπου το αγγελούδι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το παιδάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ως σοβαρή και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδάκι δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία του πνοή, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Τα αίτια του τραγικού συμβάντος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ, οι Αρχές διεξαγάγουν έρευνα.