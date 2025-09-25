Χανιά: Στο νοσοκομείο τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρεται ένα παιδί, περίπου 4 ετών, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης (25/09), με το παιδάκι αρχικά να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου αλλά να κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Το παιδάκι φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr.