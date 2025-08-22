Κίσαμος: Ρομά υποδυόταν την καλόγρια και πωλούσε σταυρουδάκια υποτίθεται για καρκινοπαθή παιδιά

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κίσαμο, όπου μία γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε ντυμένη καλόγρια με σκοπό να εξαπατήσει ανυποψίαστους πολίτες.

Η γυναίκα κρατούσε σταυρουδάκια, κομποσκοίνια δήθεν από το Άγιο Όρος, καθώς και εικονίσματα, τα οποία προσπαθούσε να πουλήσει υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα διατεθούν για καρκινοπαθή παιδιά.

Πολίτες που αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου. Άμεσα αστυνομικοί την εντόπισαν και έπειτα από έρευνα προχώρησαν στη σύλληψή της για αντιποίηση και παρεμπόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η γυναίκα κατάγεται από την Αθήνα και είχε βρεθεί στην περιοχή για το καλοκαίρι.